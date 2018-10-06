ФК «Оренбург» обыграл «Ростов» и прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию
ТАСС, 6 октября. «Оренбург» одержал победу над «Ростовом» со счетом 1:0 в гостевом мачте 10-го тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 6 октября. «Оренбург» одержал победу над «Ростовом» со счетом 1:0 в гостевом мачте 10-го тура чемпионата России по футболу.
Мяч на 11-й минуте забил Сергей Терехов.
«Оренбург» прервал свою серию из пяти матчей без побед в чемпионате страны. «Ростов» до этого матча не проигрывал в Российской
В турнирной таблице «Оренбург» занимает шестое место, набрав 14 очков, «Ростов» с 18 очками идет третьим.
В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, «Оренбург» 20 октября примет красноярский «Енисей», «Ростов» 19 октября в гостях сыграет с московским «Локомотивом».
|Валерий Карпин
|Владимир Федотов
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|2
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|2
|6
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)