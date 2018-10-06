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18:37 (мск), источник: ТАСС

ФК «Оренбург» обыграл «Ростов» и прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию

ТАСС, 6 октября. «Оренбург» одержал победу над «Ростовом» со счетом 1:0 в гостевом мачте 10-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Мяч на 11-й минуте забил Сергей Терехов.

«Оренбург» прервал свою серию из пяти матчей без побед в чемпионате страны. «Ростов» до этого матча не проигрывал в Российской премьер-лиге на протяжении шести встреч.

В турнирной таблице «Оренбург» занимает шестое место, набрав 14 очков, «Ростов» с 18 очками идет третьим.

В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, «Оренбург» 20 октября примет красноярский «Енисей», «Ростов» 19 октября в гостях сыграет с московским «Локомотивом».

Ростов 0:1
Первый тайм: 0:1
Оренбург
6.10.2018, 16:30 Зрители: 25147 основной раунд: 10-й тур Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин Владимир Федотов
Голы
13 Сергей Терехов 11′
Составы
Илья Абаев 31
37′ Сергей Паршивлюк 4
Дмитрий Скопинцев 77
Мацей Вилюш 3
Рагнар Сигурдссон 6
Сверрир Ингасон 15
Тимофей Калачев 2
90+1′ Александр Гацкан (к) 84
86′ Аяз Гулиев 8
Артур Юсупов 7
67′ Алексей Ионов 11
Александр Зуев 10
58′ Видар Ерн Кьяртанссон 23
Элдор Шомуродов 14
91 Евгений Фролов
12 Андрей Малых
13 Сергей Терехов
3 Михаил Сиваков
15 Дмитрий Андреев (к) 23′
58 Адессойе Ойеволе 90+2′
19 Алексей Сутормин 90+2′
29 Вадим Афонин 54′
8 Даниэл Мишкич 83′ 83′
86 Григорий Чиркин
7 Джордже Деспотович 70′
10 Денис Попович
9 Андрей Козлов 90′
11 Андреа Чуканов 90+3′
Статистика
2 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 2
6 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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