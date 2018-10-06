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20:21 (мск), источник: ТАСС

Карпин: Поле стадиона «Ростов-Арена» пришлось красить после концерта Басты

ТАСС, 6 октября. Поле на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону сильно пострадало после концерта рэп-исполнителя Басты, его пришлось красить в зеленый цвет. Об этом на пресс-конференции после матча «Ростов» — «Оренбург» заявил главный тренер ростовчан Валерий Карпин, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Ростов» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:1 в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. 29 сентября на стадионе «Ростов-Арена» прошел концерт Басты.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 10, 6.10.2018, 16:30
Ростов
0Оренбург1

«Ростов» перед этим опубликовал заявление, в котором говорилось, что клуб опасается за состояние газона на арене.

«Вчера мы не могли тут тренироваться, травы вообще не было в одной штрафной, — сказал Карпин. — Сегодня красили поле в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично, говорить, что поле не пострадало — смешно. Но это не говорит о том, что мы бы выиграли, не будь концерта Басты. Проблемы вообще не в артистах, проблема в тех, кто им разрешает тут выступать — оператор стадиона или министерство спорта — не знаю, кто за это отвечает».

«Ростов» в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками идет на третьем месте. В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, «Ростов» 19 октября в гостях сыграет с московским «Локомотивом».

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