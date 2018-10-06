Карпин: Поле стадиона «Ростов-Арена» пришлось красить после концерта Басты
ТАСС, 6 октября. Поле на стадионе «Ростов-Арена» в
ТАСС, 6 октября. Поле на стадионе «Ростов-Арена» в
В субботу «Ростов» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:1 в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. 29 сентября на стадионе «Ростов-Арена» прошел концерт Басты.
«Ростов» перед этим опубликовал заявление, в котором говорилось, что клуб опасается за состояние газона на арене.
«Вчера мы не могли тут тренироваться, травы вообще не было в одной штрафной, — сказал Карпин. — Сегодня красили поле в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично, говорить, что поле не пострадало — смешно. Но это не говорит о том, что мы бы выиграли, не будь концерта Басты. Проблемы вообще не в артистах, проблема в тех, кто им разрешает тут выступать — оператор стадиона или министерство спорта — не знаю, кто за это отвечает».
«Ростов» в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками идет на третьем месте. В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, «Ростов» 19 октября в гостях сыграет с московским «Локомотивом».