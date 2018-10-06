Карпин: Поле стадиона «Ростов-Арена» пришлось красить после концерта Басты

«Вчера мы не могли тут тренироваться, травы вообще не было в одной штрафной, — сказал Карпин. — Сегодня красили поле в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично, говорить, что поле не пострадало — смешно. Но это не говорит о том, что мы бы выиграли, не будь концерта Басты. Проблемы вообще не в артистах, проблема в тех, кто им разрешает тут выступать — оператор стадиона или министерство спорта — не знаю, кто за это отвечает».