«Рубин» обыграл «Урал» и продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей
ТАСС, 6 октября. Казанский «Рубин» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 1:0 в домашнем матче 10-го тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 6 октября. Казанский «Рубин» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 1:0 в домашнем матче 10-го тура чемпионата России по футболу.
Мяч на 21-й минуте забил Сердар Азмун.
«Рубин» не проигрывает в матчах Российской
В турнирной таблице «Рубин» занимает четвертое место, набрав 17 очков, «Урал» с 11 очками идет девятым.
В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Рубин» в гостях сыграет с «Уфой», «Урал» примет самарские «Крылья Советов». Обе встречи пройдут 20 октября.
|Курбан Бердыев
|Дмитрий Парфенов
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов (Москва, Россия)