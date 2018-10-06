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21:11 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» обыграл «Урал» и продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей

ТАСС, 6 октября. Казанский «Рубин» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 1:0 в домашнем матче 10-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Мяч на 21-й минуте забил Сердар Азмун.

«Рубин» не проигрывает в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) на протяжении семи матчей (три победы, четыре ничьи). «Урал» прервал свою серию из трех матчей без поражений (две победы, одна ничья).

В турнирной таблице «Рубин» занимает четвертое место, набрав 17 очков, «Урал» с 11 очками идет девятым.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Рубин» в гостях сыграет с «Уфой», «Урал» примет самарские «Крылья Советов». Обе встречи пройдут 20 октября.

Рубин 1:0
Первый тайм: 1:0
Урал
6.10.2018, 19:00 Зрители: 5750 основной раунд: 10-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Дмитрий Парфенов
Голы
21′ Сердар Азмун (И. Коновалов) 20
Составы
Иван Коновалов 23
Федор Кудряшов 30
Филип Уремович 5
Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
83′ Игорь Коновалов 15
Дмитрий Полоз 10
68′ Сердар Азмун 20
62′ Виталий Устинов 91
Хорен Байрамян 19
59′ Вячеслав Подберезкин 7
Павел Могилевец 18
76′ Руслан Камболов 88
Егор Сорокин 80
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков (к)
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян
6 Грегор Балажиц
58 Отман Эль-Кабир
10 Эрик Бикфалви
11 Владимир Ильин
17 Николай Димитров 86′
79 Артем Юсупов
70 Илья Жигулев 76′
14 Юрий Бавин
20 Андрей Панюков 66′
44 Андрей Егорычев
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 3
15 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Боковой судья Валентин Мурашов (Москва, Россия)
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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