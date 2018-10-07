«Локомотив» постарается реабилитироваться за поражение от «Шальке» в матче РПЛ против ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

На текущей неделе как ЦСКА, так и «Локомотив» провели матчи в Лиге чемпионов. О победе армейского клуба над мадридским «Реалом» не слышал, пожалуй, только ленивый, однако историческим этот результат назвать сложно: до подопечных Виктора Гончаренко самый титулованный европейский клуб обыгрывали «Спартак», «Локомотив» и «Торпедо». Примечательно, что до ЦСКА победу над испанским клубом последний раз одерживали именно железнодорожники в сезоне-2001/02.

В отличие от ЦСКА действующий чемпион России «Локомотив» в этом сезоне откровенно разочаровывает своих болельщиков. Подопечные Юрия Семина не только не смогли набрать очков в групповом этапе Лиги чемпионов, но и в чемпионате России результаты команды не впечатляют. С начала сезона «Локомотив» смог выиграть только три матча и на данный момент занимает восьмое место, набрав 12 очков. Не добавляет оптимизма и выступление в Лиге чемпионов, где железнодорожники после гостевого поражения от «Галатасарая» (0:3) уступили немецкому «Шальке» в домашнем матче (0:1), значительно усложнив свое турнирное положение в еврокубковом турнире.

В нынешнем сезоне командам довелось встретиться в матче за Суперкубок России. Тогда еще не укомплектованные армейцы в матче, который не изобиловал голевыми моментами, сумели отпраздновать победу в дополнительное время со счетом 1:0. Всего в противостоянии двух московских команд царит абсолютное равенство — на их счету по 24 победы и 12 ничьих.

Матч пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало матча в 19:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Алексей Матюнин из Москвы.

Еременко может дебютировать за «Спартак»

Откроется воскресный игровой день в 11:30 матчем между красноярским «Енисеем» и столичным «Спартаком». После девяти матчей чемпионата России бронзовый призер прошлого сезона «Спартак» занимает шестое место, имея в активе 15 очков. Москвичи не побеждали в чемпионате России с 25 августа, а в девятом туре и вовсе потерпели второе поражение подряд, уступив на своем поле «Ростову» со счетом 0:1.

Не менее кризисно московский «Спартак» выступает и во втором по значимости клубном турнире — Лиге Европы. Подопечные Массимо Карреры в двух первых турах смогли набрать всего лишь одно очко: после поражения в гостевом матче от австрийского «Рапида» (0:2) «Спартак» упустил на последних минутах победу в поединке с «Вильярреалом» (3:3).

К примечательным событиям матча нельзя не отнести возможный дебют за «Спартак» полузащитника Романа Еременко.

Футболист, отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, отправился вместе с командой в Красноярск и с большой долей вероятности может принять участие в воскресном матче.

«Енисей» на данный момент замыкает турнирную таблицу РПЛ, имея в активе после девяти матчей пять очков. Из последних четырех матчей сибиряки смогли выиграть лишь один, победив в 1/16 финала Кубка России «Луки-Энергию» со счетом 2:1.

Главным арбитром встречи назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

«Анжи» попробует продлить победную серию

Во втором матче игрового дня терпящий финансовое бедствие махачкалинский «Анжи» сыграет в гостевом матче против грозненского «Ахмата». В четверг информационный портал Sport24 опубликовал письмо за подписью 23 футболистов «Анжи», которые уведомили клуб, что в случае невыплаты долгов по заработной плате как минимум за два месяца до 18 октября игроки основной команды приостановят выполнение своих обязанностей с 19 октября.

До восьмого тура махачкалинцы были едва ли не худшей командой чемпионата России: команда замыкала турнирную таблицу, набрав всего три очка. Но после победы над московским «Динамо» (1:0) и кубкового успеха в матче с «Чайкой», подопечные главного тренера команды Магомеда Адиева в девятом туре обыграли действующего лидера — петербургский «Зенит» (2:1).

«Ахмат» также не может похвастаться турнирным положением: в первых девяти матчах подопечные Рашида Рахимова набрали 11 очков, расположившись на десятой строчке турнирной таблицы.

После гостевого московского турне против «Спартака» (2:1) и «Локомотива» (0:2) команда находится на расстоянии одного очка от стыковых матчей.

Встреча пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 14:00. Главным арбитром матча назначен Николай Волошин из Смоленска.

«Краснодар» примет «Зенит»

Поспорить за звание центрального матча тура со столичным дерби может встреча «Краснодара» и «Зенита». Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу с 22 очками, а первое поражение потерпели только в предыдущем туре от «Анжи». Краснодарцы расположились на второй строчке в чемпионате и в случае победы не только смогут включиться в активную борьбу за чемпионство, но и возглавить турнирную таблицу.

В активе подопечных Мурада Мусаева не только четыре победы подряд — над «Локомотивом» (2:1), «Анжи» (4:0), «Крыльями Советов» (3:0) и «Динамо» (3:0), но и самое успешное среди российских клубов выступление в еврокубках. «Краснодар» набрал в Лиге Европы шесть очков из шести возможных, сначала обыграв в гостевом матче турецкий «Акхисар» (2:1), а затем с таким же счетом победил в домашнем матче испанскую «Севилью».