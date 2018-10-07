Трижды спартаковец. Сегодня Аленичев сыграет против «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

Нынешний наставник красноярцев (а болельщики «Спартака» со стажем знают, что Красноярск — родной город самого титулованного тренера в истории России Олега Романцева) Дмитрий Аленичев не просто прекрасно знаком красно-белой торсиде, но и является одним из самых ярких представителей той команды, которая в 90-е годы под руководством Романцева брала чемпионские титулы один за другим. И готовил команду для Массимо Карреры в чемпионский сезон.

Он трижды приходил в клуб. И каждый раз в новом статусе.

Первый заход. От дебюта до капитана

Впервые Аленичев оказался в «Спартаке», перейдя из «Локомотива» в ноябре 1993 года. Ему тогда только исполнилось 21.

— Первый разговор с Романцевым состоялся на Рижском вокзале, в автомобиле Олега Ивановича. Он с Тархановым приехал, помощником. Там и познакомились. Романцев спросил: «Пойдешь в “Спартак”?». Думал ровно полсекунды: «Конечно», — вспоминал впоследствии полузащитник.

Нет никаких сомнений в том, что о сделанном выборе он не пожалел. В апреле 1994 года молодой хавбек впервые вышел на поле в красно-белой футболке, отыграв 12 минут в Стамбуле против «Галатасарая» (2:1), а уже в мае точным ударом в серии послематчевых пенальти с ЦСКА (1:1, 4:2 по пен) оформил победу в Кубке России.

По мере отъезда опытных партнеров Аленичев играл в «Спартаке» все более важную роль. За четыре года четырежды выиграл чемпионат России, доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов и полуфинала Кубка УЕФА (теперь Лига Европы), заслужил капитанскую повязку и статус главной звезды.

До финала Кубка УЕФА в 1998 году «Спартак» не дошел, до Аленичев обратил на себя взгляд «Ромы» и уже летом уехал в самый сильный на тот момент в мире чемпионат -серию А — к уже тогда легендарному Фабио Капелло. В последнем перед отъездом матче красиво закольцевал первый российский этап карьеры, обыграв в финале Кубка России «Локомотив» (1:0). Командное празднование очередного трофея стало легендарным — спартаковцы сели в медицинский гольфкар и сделали с кубком круг почета по «Лужникам». Получилось весело, стильно и небанально.

Пожалуй, это были лучшие годы Аленичева в московском клубе.

Второй заход. От капитана до революционера

Спустя шесть лет Аленичев возвращался на пике карьеры в статусе европейской звезды, с кубками за победу в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА под мышкой. Добрым приятелем Жозе Моуринью. И непререкаемым авторитетом.

Но «Спартак» был уже не тот. Романцев продал акции клуба бизнесмену из «Лукойла» Андрею Червиченко, а в 2001 году был уволен новым патроном с поста главного тренера. Клуб пережил три тяжелых со всех точек зрения года, и весной 2004-го был перепродан нынешнему владельцу Леониду Федуну.

В команде тогда играли такие «мастера», как Себастьян Тамаш, Горан Тробок и Флорин Шоава. Помните этих людей, нет? А Егор Титов отбывал годичную дисквалификацию за употребление бромантана. Итальянец Невио Скала с молодыми Александром Самедовым, Романом Павлюченко и Неманьей Видичем пытался построить новую команду, но уже в сентябре был уволен. Его заменил Александр Старков.

Тот приехал из Латвии, где был королем с рижским «Сконто» — 12 побед в 12 чемпионатах. Но стиль рижан разительно отличался от того, что тогда без пошлости называли спартаковским футболом. Он исключал спартаковские кружева и прочие футбольные изящества.

В той игре Аленичев был не нужен и вскоре потерял место в основном составе. Но к положительным результатам это не привело, и в начале сезона-2006 опальный капитан дал разгромное интервью, в котором обвинил наставника в недоверии, лжи, закулисных играх, низкой квалификации, позорном качестве игры команды, антиспартаковском футболе и эйфории от серебряных медалей. И, естественно, был отчислен, после чего принял решение завершить карьеру. Но и Старков был отправлен в отставку.

Третий заход. От надежды до собирателя «багажа»

От появления Аленичева на тренерской скамейке «Спартака» болельщики ждали очень многого, ведь за три года он прошел с тульским «Арсеналом» горнило российского футбола — путь из ЛФЛ до высшей лиги. Правда, удержаться там не сумел, что с тем подбором футболистов, многие из которых начинали с Аленичевым в любителях, было не под силу никому.

Однако и в «Спартаке» получилось неважно. К зимней паузе красно-белые отставали от лидировавшего ЦСКА на семь очков, а от идущего следом «Ростова» — на четыре, но провалили старт весеннего отрезка. Поражения от прямых конкурентов ЦСКА (0:1), «Зенита» (2:5) и «Ростова» (0:2) и две ничьи — с «Кубанью» и «Мордовией» (обе — 2:2) — к 25-му туру отбросили спартаковцев на седьмое (!) место. В концовке Аленичев выдал серию из четырех побед подряд (9−0), но смазал концовку поражением в «Уфе» (1:3) и финишировал пятым, опередив «Локомотив» только за счет дополнительных показателей.

Руководство хотело отправить Аленичева, но с учетом имевшихся под рукой исполнителей и квалификацией в Лигу Европы, да еще на фоне еще более слабого сезона под руководством швейцарца Мурата Якина годом ранее (шестое место) скрепя сердце его работу признали удовлетворительной и дали еще один шанс.

В результате именно он готовил «Спартак» к тому чемпионскому сезону, прервавшему 16-летнее проклятье. Правда, был уволен уже 6 августа после позорного домашнего поражения от кипрского АЕК (0:1). А в мае имя автора победного гола на 88-й минуте Ивана Тричковски стало синонимом чемпионства, ведь так удачно подменивший отправленного в отставку Аленичева Массимо Каррера неожиданно для всех стал стабильно набирать очки и завершил сезон на первом месте. Чего до сих пор ему повторить удается. Вот вам и «багаж» Аленичева.

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