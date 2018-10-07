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13:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ахмат» — «Анжи»: Ахъядов в запасе на матч против родного клуба

Стали известны составы «Ахмата» и «Анжи» на матч 10-го тура РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Воспитанник грозненцев Апти Ахъядов, арендованный махачкалинцами этим летом, начнет встречу на скамейке запасных.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель Ромеро, Иванов, Гащенков, Бериша, Исмаэл, Митришев, Балай.

Запасные — Гудиев, Родолфу, Плиев, Мусалов, Нижич, Х. Кадыров, Раванелли, Думбья, Харин, Садаев, Мбенг.

«Анжи»: Дюпин, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Ондуа, Рабиу, Глебов, Долгов, Понсе.

Запасные — Сугробов, Гапон, Калошин, Кацаев, Хамдамов, Ахъядов, Мохаммад. Н

Начало матча — 14.00 (время московское).

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