«Ахмат» — «Анжи»: Ахъядов в запасе на матч против родного клуба
Стали известны составы «Ахмата» и «Анжи» на матч 10-го тура РПЛ.
Стали известны составы «Ахмата» и «Анжи» на матч 10-го тура РПЛ.
Воспитанник грозненцев Апти Ахъядов, арендованный махачкалинцами этим летом, начнет встречу на скамейке запасных.
Запасные — Гудиев, Родолфу, Плиев, Мусалов, Нижич, Х. Кадыров, Раванелли, Думбья, Харин, Садаев, Мбенг.
Запасные — Сугробов, Гапон, Калошин, Кацаев, Хамдамов, Ахъядов, Мохаммад. Н
Начало матча — 14.00 (время московское).