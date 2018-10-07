«Спартак» обыграл «Енисей» в дебютном матче Романа Еременко

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Счет в матче на 47-й минуте открыл полузащитник гостей Михаил Игнатов, на 51-й минуте ответный мяч забил сербский защитник хозяев Раде Дугалич. Форвард «Спартака» Зе Луиш вывел свою команду вперед на 59-й минуте, забив гол с пенальти. На 69-й минуте защитник «Енисея» Валерий Кичин вновь сделал счет равным, также реализовав штрафной одиннадцатиметровый удар. На третьей добавленной ко второму тайму минуте победный гол забил Артем Тимофеев.

На 63-й минуте вместо алжирского футболиста «Спартака» Софьяна Ханни на поле вышел финский полузащитник Роман Еременко, для которого этот матч стал дебютным в составе красно-белых. 18 ноября 2016 года Еременко, выступавший тогда за московский ЦСКА, был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций. Причиной санкций стала его положительная допинг-проба, в который был найден кокаин. В августе текущего года полузащитник подписал контракт со «Спартаком», с 7 августа ему было разрешено тренироваться с командой, 6 октября истек срок его отстранения.

«Спартак» прервал серию из четырех матчей без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) подряд, выиграв во встрече чемпионата страны впервые с 25 августа, когда красно-белые были сильнее московского «Динамо» (2:1). Столичный клуб набрал 18 очков и вышел на четвертое место в таблице чемпионата. «Енисей» потерпел четвертое поражение в РПЛ к ряду. Красноярцы занимают последнее 16-е место в РПЛ, в активе команды шесть очков.

Из-за реконструкции стадиона в Красноярске «Енисей» провел несколько домашних матчей в начале сезона в Тюмени. Ранее РПЛ в виде исключение допустила «Центральный» к проведению матчей, но к 25 сентября не были устранены полностью замечания, необходимые для получения сертификата первой категории. «Спартак» оповестил руководство лиги, что клубу было бы удобнее провести матч 10-го тура в Москве. 27 сентября бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) постановило провести матчи «Енисея» в РПЛ (с 8-го по 16-й туры) и Олимп — Кубка России в Красноярске.