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12Дебют Еременко в «Спартаке»
13:45 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Енисей» в дебютном матче Романа Еременко

КРАСНОЯРСК, 7 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 3:2 в выездном матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный», на матче присутствовало 14915 зрителей.

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Источник: https://twitter.com/fcsm_official

Счет в матче на 47-й минуте открыл полузащитник гостей Михаил Игнатов, на 51-й минуте ответный мяч забил сербский защитник хозяев Раде Дугалич. Форвард «Спартака» Зе Луиш вывел свою команду вперед на 59-й минуте, забив гол с пенальти. На 69-й минуте защитник «Енисея» Валерий Кичин вновь сделал счет равным, также реализовав штрафной одиннадцатиметровый удар. На третьей добавленной ко второму тайму минуте победный гол забил Артем Тимофеев.

На 63-й минуте вместо алжирского футболиста «Спартака» Софьяна Ханни на поле вышел финский полузащитник Роман Еременко, для которого этот матч стал дебютным в составе красно-белых.18 ноября 2016 года Еременко, выступавший тогда за московский ЦСКА, был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций. Причиной санкций стала его положительная допинг-проба, в который был найден кокаин. В августе текущего года полузащитник подписал контракт со «Спартаком», с 7 августа ему было разрешено тренироваться с командой, 6 октября истек срок его отстранения.

«Спартак» прервал серию из четырех матчей без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) подряд, выиграв во встрече чемпионата страны впервые с 25 августа, когда красно-белыебыли сильнее московского «Динамо» (2:1). Столичный клуб набрал 18 очков и вышел на четвертое место в таблице чемпионата. «Енисей» потерпел четвертое поражение в РПЛ к ряду. Красноярцы занимают последнее 16-е место в РПЛ, в активе команды шесть очков.

Из-за реконструкции стадиона в Красноярске «Енисей» провел несколько домашних матчей в начале сезона в Тюмени. Ранее РПЛ в виде исключение допустила «Центральный» к проведению матчей, но к 25 сентября не были устранены полностью замечания, необходимые для получения сертификата первой категории. «Спартак» оповестил руководство лиги, что клубу было бы удобнее провести матч 10-го тура в Москве. 27 сентября бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) постановило провести матчи «Енисея» в РПЛ (с 8-го по 16-й туры) и Олимп — Кубка России в Красноярске.

В следующем матче 21 октября «Спартак» на своем поле сыграет с тульским «Арсеналом». «Енисей» 20 октября на выезде встретится с «Оренбургом».

Енисей 2:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
7.10.2018, 11:30 основной раунд: 10-й тур Центральный
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Массимо Каррера
Голы
51′ Раде Дугалич 26
69′ Валерий Кичин 2
22 Михаил Игнатов 47′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 59′
40 Артем Тимофеев 90+2′
Составы
Михаил Филиппов 47
15′ Петар Занев 33
61′ Дмитрий Ятченко 3
Валерий Кичин 2
58′ Раде Дугалич 26
Дарко Бодул 9
Павел Комолов 5
79′ Азим Фатуллаев 15
Александр Зотов 7
Фегор Огуде 8
90′ Артур Саркисов 11
Энис Гавазай 70
98 Александр Максименко
23 Дмитрий Комбаров
16 Сальваторе Боккетти 68′
14 Георгий Джикия
92 Николай Рассказов
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 45+1′
47 Роман Зобнин
11 Фернанду
27 Александр Ломовицкий 81′ 18′
12 де Соуза Луиз Адриану
94 Софьян Ханни 63′
26 Роман Еременко
22 Михаил Игнатов 76′
40 Артем Тимофеев
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
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