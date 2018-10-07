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14:30 (мск), источник: ТАСС

Аленичев разочарован результатом матча со «Спартаком», но доволен игрой «Енисея»

КРАСНОЯРСК, 7 октября. /ТАСС/. Главный тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» Дмитрий Аленичев разочарован результатом матча десятого тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком» (2:3), но впечатлен самоотдачей футболистов и качеством игры. Об это он сказал в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье «Енисей» на своем поле проиграл «Спартаку» со счетом 2:3. Решающий гол красноярский клуб пропустил на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

«Нам в актив можно занести не только второй тайм, но и весь матч, который получился невероятным. Я разочарован результатом, но впечатлен самоотдачей футболистов и качеством показанной игры. Несмотря на то, что мы внизу турнирной таблицы, я вижу команду, которую хотел бы видеть в дальнейшем. Искренне благодарен ребятам, они отдали все силы», — заявил Аленичев.

Также главный тренер «Енисея» ответил на вопрос, пойдет ли команде на пользу пауза в чемпионате в связи с матчами национальных команд. «Для меня лучше больше игр. Пусть даже две в неделю. Для футболистов это тоже важно», — отметил Аленичев.

После десяти туров «Енисей» занимает последнее место в таблице. В активе команды пять очков.

Енисей 2:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
7.10.2018, 11:30 основной раунд: 10-й тур Центральный
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Массимо Каррера
Голы
51′ Раде Дугалич (П. Занев) 26
69′ Валерий Кичин 2
22 Михаил Игнатов (Фернанду) 47′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 60′
40 Артем Тимофеев 90+3′
Составы
Михаил Филиппов 47
61′ Дмитрий Ятченко 3
15′ Петар Занев (к) 33
Валерий Кичин 2
58′ Раде Дугалич 26
79′ Азим Фатуллаев 15
Павел Комолов 5
Александр Зотов 7
Фегор Огуде 8
Дарко Бодул 9
90′ Артур Саркисов 11
Энис Гавазай 70
98 Александр Максименко
92 Николай Рассказов
23 Дмитрий Комбаров
14 Георгий Джикия (к)
16 Сальваторе Боккетти 68′
11 Фернанду
47 Роман Зобнин
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 45+1′
22 Михаил Игнатов 76′
40 Артем Тимофеев
27 Александр Ломовицкий 81′ 18′
12 де Соуза Луиз Адриану
94 Софьян Ханни 63′
26 Роман Еременко
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
8 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 5
8 Угловые 5
19 Фолы 13
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
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