Аленичев разочарован результатом матча со «Спартаком», но доволен игрой «Енисея»

Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье «Енисей» на своем поле проиграл «Спартаку» со счетом 2:3. Решающий гол красноярский клуб пропустил на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

«Нам в актив можно занести не только второй тайм, но и весь матч, который получился невероятным. Я разочарован результатом, но впечатлен самоотдачей футболистов и качеством показанной игры. Несмотря на то, что мы внизу турнирной таблицы, я вижу команду, которую хотел бы видеть в дальнейшем. Искренне благодарен ребятам, они отдали все силы», — заявил Аленичев.

Также главный тренер «Енисея» ответил на вопрос, пойдет ли команде на пользу пауза в чемпионате в связи с матчами национальных команд. «Для меня лучше больше игр. Пусть даже две в неделю. Для футболистов это тоже важно», — отметил Аленичев.