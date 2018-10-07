«Ахмат» и «Анжи» сыграли вничью в матче РПЛ
В матче 10-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на своём поле сыграл вничью с махачкалинским «Анжи». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась нулевой ничьей.
В матче 10-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на своём поле сыграл вничью с махачкалинским «Анжи». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась нулевой ничьей.
Матч оказался очень упорным. Главный арбитр встречи Николай Волошин показал футболистам восемь жёлтых карточек.
По итогам матча «Ахмат» поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской
В следующем туре «Ахмат» сыграет на выезде с «Краснодаром» 21 октября. «Анжи» предстоит домашний матч с ЦСКА (19 октября). Впрочем, махачкалинский клуб может не выйти на этот матч
|Рашид Рахимов
|Магомед Адиев
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Николай Волошин (Смоленск, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)