«Ахмат» и «Анжи» сыграли вничью в матче РПЛ

По итогам матча «Ахмат» поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Анжи» также удалось улучшить позицию, теперь клуб занимает 12-е место.

В следующем туре «Ахмат» сыграет на выезде с «Краснодаром» 21 октября. «Анжи» предстоит домашний матч с ЦСКА (19 октября). Впрочем, махачкалинский клуб может не выйти на этот матч из-за задолженности перед игроками по заработной плате.