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8Как российские клубы играли с «Реалом»
27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
16:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» и «Анжи» сыграли вничью в матче РПЛ

В матче 10-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на своём поле сыграл вничью с махачкалинским «Анжи». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась нулевой ничьей.

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Источник: https://twitter.com/fc_anji

Матч оказался очень упорным. Главный арбитр встречи Николай Волошин показал футболистам восемь жёлтых карточек.

По итогам матча «Ахмат» поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Анжи» также удалось улучшить позицию, теперь клуб занимает 12-е место.

В следующем туре «Ахмат» сыграет на выезде с «Краснодаром» 21 октября. «Анжи» предстоит домашний матч с ЦСКА (19 октября). Впрочем, махачкалинский клуб может не выйти на этот матч из-за задолженности перед игроками по заработной плате.

Ахмат 0:0
Первый тайм: 0:0
Анжи
7.10.2018, 14:00 основной раунд: 10-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов Магомед Адиев
Составы
Евгений Городов 16
Ризван Уциев 40
Андрей Семенов 15
Вилькер Анхель 4
64′ Милад Мохаммади 13
20′ Михаил Гащенков 6
55′ Бернард Бериша 77
Силва Лима Исмаэл 11
89′ Беким Балай 18
Аблай Мбенг 17
84′ Олег Иванов 19
Заур Садаев 9
76′ Раванелли 14
Евгений Харин 59
22 Юрий Дюпин
13 Роланд Гиголаев
24 Константин Савичев
20 Мохаммед Рабиу 58′
25 Иван Новосельцев 9′
4 Джон Чансельор
9 Андрес Понсе
5 Владислав Кулик
29 Гаэль Белла Ондуа 45+1′
19 Павел Долгов 54′
18 Апти Ахъядов
15 Данил Глебов 80′ 73′
10 Адлан Кацаев
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
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