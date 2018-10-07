ЦСКА — «Локомотив»: Хеведес и Эдер начнут встречу с первых минут
«Локомотив» объявил состав на матч 10-го тура РПЛ против ЦСКА.
«Локомотив» объявил состав на матч 10-го тура РПЛ против ЦСКА.
С первых минут встречу начнут защитник Бенедикт Хеведес и нападающий Эдер.
Состав «Локомотива»: Гильерме — Игнатьев, Чорлука, Керквелия, Хеведес — Крыховяк, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш — Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Милахик, Жемалетдинов, Ротенберг, Маргасов, Лысов, Миронов, Тарасов, Тугарев, Ан. Миранчук.