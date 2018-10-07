«Анжи» планирует поменяться кругами с ЦСКА, чтобы не тратиться на перелёт
Встреча 11-го тура Российской
Встреча 11-го тура Российской
По информации источника, «Анжи» и ЦСКА ведут обсуждение возможности обмена кругами. Напомним, что матч команд в 11-м туре РПЛ запланирован на 19 октября.
Ранее сообщалось, что футболисты «Анжи» намерены бойкотировать матч с ЦСКА, если долги по зарплате не будут погашены до 18 октября. По некоторым данным, долг клуба перед футболистами составляет порядка 300 млн рублей.
В данный момент ЦСКА (16 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, «Анжи» (10 — на 13-й строчке. У «армейцев» матч в запасе.