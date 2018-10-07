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20:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Анжи» планирует поменяться кругами с ЦСКА, чтобы не тратиться на перелёт

Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Анжи» — ЦСКА может быть перенесена в Москву по инициативе хозяев, которые базируются в подмосковном городе Подольск и не желают тратиться на перелёт в Махачкалу в условиях трудной финансовой ситуации в клубе, сообщает Sport24.

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По информации источника, «Анжи» и ЦСКА ведут обсуждение возможности обмена кругами. Напомним, что матч команд в 11-м туре РПЛ запланирован на 19 октября.

Ранее сообщалось, что футболисты «Анжи» намерены бойкотировать матч с ЦСКА, если долги по зарплате не будут погашены до 18 октября. По некоторым данным, долг клуба перед футболистами составляет порядка 300 млн рублей.

В данный момент ЦСКА (16 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, «Анжи» (10 — на 13-й строчке. У «армейцев» матч в запасе.

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