Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
СПАЛ
Интер
Футбол. Зарубежный
21:45
Валенсия
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Лион
Футбол. Зарубежный
19:30
Ворскла0
Арсенал К2
Футбол. Зарубежный
19:30
Эспаньол3
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья2
Сельта1
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА0
Локомотив1
Футбол. Зарубежный
19:00
РБ Лейпциг6
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи2
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
18:30
Ливерпуль0
Манчестер Сити0
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель2
Кан0
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако1
Ренн2
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико1
Бетис0
Футбол. Зарубежный
17:00
Динамо К1
Олимпик Д0
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д1
Заря Лг1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит2
Краснодар1
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм1
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
16:15
Саутгемптон0
Челси3
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо3
Нант0
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта0
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио1
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан3
Кьево1
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрайбург0
Байер0
Футбол. Зарубежный
14:00
Фулхэм1
Арсенал5
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат0
Анжи0
Футбол. Зарубежный
14:00
Львов1
Десна3
Футбол. Зарубежный
13:30
Дженоа1
Парма3
Футбол. Зарубежный
13:00
Вальядолид1
Уэска0
Футбол. Премьер-лига
11:30
Енисей2
Спартак3
Все события
Фоторепортажи
12Дебют Еременко в «Спартаке»
13Слуцкий против Моуринью: ничья ЦСКА с «Реалом»
20:14 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» со счетом 2:1 в домашнем матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на арене «Санкт-Петербург».

Наверх

В составе хозяев голы забили Артем Дзюба (50-я минута) и Роберт Мак (65). Две результативные передачи отдал Себастьян Дриусси, Дзюба забил пятый мяч в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышел на второе место в гонке бомбардиров. В составе гостей гол с пенальти забил Павел Мамаев (81).

На 86-й минуте с поля был удален полузащитник «Краснодара» Сергей Петров, получивший прямую красную карточку.

Зенит 2:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
7.10.2018, 16:30 основной раунд: 10-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Мурад Мусаев
Голы
50′ Артем Дзюба 22
65′ Роберт Мак 20
17 Павел Мамаев 81′
Составы
Андрей Лунев 99
80′ Бранислав Иванович 6
Игорь Смольников 19
Евгений Чернов 28
78′ Луиш Нету 13
Себастьян Дриусси 11
17′ Далер Кузяев 14
83′ Леандро Паредес 5
89′ Артем Дзюба 22
Эмануэль Маммана 30
46′ Александр Ерохин 21
Александр Кокорин 9
90′ Роберт Мак 20
Антон Заболотный 29
1 Станислав Крицюк
98 Сергей Петров 85′
89 Дмитрий Стоцкий 39′
4 Александр Мартынович 14′
5 Урош Спаич
17 Павел Мамаев
8 Юрий Газинский 48′
16 Виктор Классон 90+1′
7 Вандерсон Масиэл 72′
6 Кристиан Рамирес
77 Шарль Каборе 77′
70 Торнике Окриашвили
33 Маурисио Перейра 70′
20 Кристиан Куэва
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Абрамович намерен получить £3 млрд
До матча с нами бразильцы смеялись, а после - плакали
Комментатор UFC объяснил, почему Нурмагомедов устроил драку
«Зенит» победил в главном матче десятого тура РПЛ
ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Авангард»
Футболисты «Локомотива» в меньшинстве обыграли ЦСКА
Российская пара с мировым рекордом выиграла турнир в Финляндии
Лунев и Ерохин получили травмы и могут не поехать в сборную
«Витесс» Слуцкого одержал крупную победу в матче Эредивизии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь