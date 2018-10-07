«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

В составе хозяев голы забили Артем Дзюба (50-я минута) и Роберт Мак (65). Две результативные передачи отдал Себастьян Дриусси, Дзюба забил пятый мяч в текущем розыгрыше Российской
На 86-й минуте с поля был удален полузащитник «Краснодара» Сергей Петров, получивший прямую красную карточку.
|Сергей Семак
|Мурад Мусаев
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|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)