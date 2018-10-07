«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

В составе хозяев голы забили Артем Дзюба (50-я минута) и Роберт Мак (65). Две результативные передачи отдал Себастьян Дриусси, Дзюба забил пятый мяч в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышел на второе место в гонке бомбардиров. В составе гостей гол с пенальти забил Павел Мамаев (81).