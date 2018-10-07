«Зенит» побеждает в главном матче тура. «Краснодар» доигрывал вдесятером

Источник: Sport24

«Краснодар» приехал в Санкт-Петербург в статусе самой зрелищной команды лиги:

К 10-му туру больше всех забил с игры (17 голов)

Дольше всех атаковал (в среднем 41 секунда, у идущего на втором месте ЦСКА — на 10 меньше)

Больше всех владел мячом — в среднем 61% игрового времени.

В матче с «Зенитом» даже такие цифры не помогли. Команда Мусаева выдала очень бодрый тайм (9 ударов, 3 в створ, 5 угловых, в владение — 53%) и, если бы не штанга, повела бы в счете. Но во втором тайме «Зенит» грамотно использовал шансы.

Сначала Дзюба качественно опередил Мартыновича со Спаичем и головой вколотил мяч в ближний угол.

А уже через 15 минут Роберт Мак выбежал один на один и без шансов для Крицюка пробил под перекладину.

0:2 в Питере — слишком много, чтобы зацепиться за очки, но «Краснодар» попытался. За 9 минут до финального свистка Мамаев забил с пенальти (Иванович подкатился и сыграл рукой).

Но после контратаки «Зенита» остался вдесятером: Дзюба поборолся в центре, протащил мяч до штрафной и отдавал голевую — Петров выбил мяч рукой и получил прямую красную.

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«Зенит» побеждает — 2:1.