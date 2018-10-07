«Зенит» побеждает в главном матче тура. «Краснодар» доигрывал вдесятером
2:1 в Питере.
2:1 в Питере.
«Краснодар» приехал в
В матче с «Зенитом» даже такие цифры не помогли. Команда Мусаева выдала очень бодрый тайм (9 ударов, 3 в створ, 5 угловых, в владение — 53%) и, если бы не штанга, повела бы в счете. Но во втором тайме «Зенит» грамотно использовал шансы.
Сначала Дзюба качественно опередил Мартыновича со Спаичем и головой вколотил мяч в ближний угол.
А уже через 15 минут Роберт Мак выбежал один на один и без шансов для Крицюка пробил под перекладину.
0:2 в Питере — слишком много, чтобы зацепиться за очки, но «Краснодар» попытался. За 9 минут до финального свистка Мамаев забил с пенальти (Иванович подкатился и сыграл рукой).
Но после контратаки «Зенита» остался вдесятером: Дзюба поборолся в центре, протащил мяч до штрафной и отдавал голевую — Петров выбил мяч рукой и получил прямую красную.
«Зенит» побеждает — 2:1.
|Сергей Семак
|Мурад Мусаев
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|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)