В детстве его сравнивали с Черенковым. Кто принес «Спартаку» победу над Аленичевым

Источник: Спорт-Экспресс

В воскресенье, 7 октября, «Спартак» в гостях обыграл красноярский «Енисей» (3:2). Победу красно-белым на 92-й минуте принес 24-летний полузащитник Артем Тимофеев. В Саратове он был нападающим, а в «Спартаке» стал «нежным» опорником. СЭ нашёл самые интересные факты из жизни футболиста.

Футбольный путь Тимофеев начал в шесть лет в саратовском «Соколе». В начале нулевых «Сокол», когда Тимофеев только пришел в спортивную школу, выиграл первую лигу (сезон-2000), а в 2001 году дошел до финала Кубка России и занял восьмое место в Высшей лиге. Школа более чем серьезная.

Все шесть лет, что Артем провел в саратовской команде, он выступал на позиции нападающего — в Саратове до сих пор стоят призы с надписью «Лучшему бомбардиру…». Неудивительно, что после одного из турниров детской футбольной лиги в Москве его заметили скауты «Спартака» и позвали на сборы.

Черенков, «Чертаново» и возвращение в «Спартак»

«Когда только пришел в “Спартак”, меня сравнивали с Федором Черенковым» — признавался в интервью пресс-службы «Спартака» Тимофеев. Но, несмотря на сравнение с великим футболистом, закрепиться в составе красно-белых Артему не удалось, и он перешел в «Чертаново».

«Чертановский период» Тимофеева длился три с лишним года — с 2009 по 2013-й. За это время уже полузащитник — в «Чертаново» Тимофеев сменил нападение на опорную зону — успел закончить школу и вновь привлечь внимание спартаковских селекционеров. Мысль о возвращении в «Спартак» появилась после разговора с футбольным агентом Михаилом Череповским. Как оказалось, Череповский не прогадал — после второго перехода в «Спартак» Тимофеев стал победителем молодежного первенства России 2012/2013, победителем первенства ПФЛ 2014/2015 со «Спартаком-2», а также завоевал золотые и бронзовые медали с основной командой.

Каррера дожал Аленичева Жесткий на поле, «нежный» в раздевалке

Когда Тимофеев только пришел в «Спартак», за ним закрепилось прозвище «нежный». Сам игрок объясняет это тем, что в детстве был маленьким и худым, поначалу даже обижался. Главный тренер Академии Дмитрий Гунько тоже удивлялся прозвищу футболиста: «Никак оно не соответствовало тому жесткому бойцу, которого я видел на поле! Было даже забавно слышать возглас “Нежный!” — когда я видел на поле тигра, не дающего никому из соперников себя пройти».

Хави

Тимофеев признавался, что отбирать у него получается лучше, чем играть в атаке. «Уже привык играть на месте опорного полузащитника, — говорил футболист в интервью пресс-службе красно-белых. — Для меня эта позиция более комфортна, чем «под нападающими».

Возможно, поэтому любимый игрок Артема — Хави. «У него почти нет брака в передачах, и в отборе он всегда участвует, — объяснял свою любовь к каталонцу Тимофеев. — Даже в сложнейших ситуациях Хави не ошибается! Феноменальный футболист!».