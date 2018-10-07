В детстве его сравнивали с Черенковым. Кто принес «Спартаку» победу над Аленичевым
7 октября, «Спартак» обыграл «Енисей». Победу
7 октября, «Спартак» обыграл «Енисей». Победу
В воскресенье, 7 октября, «Спартак» в гостях обыграл красноярский «Енисей» (3:2). Победу
Футбольный путь Тимофеев начал в шесть лет в саратовском «Соколе». В начале нулевых «Сокол», когда Тимофеев только пришел в спортивную школу, выиграл первую лигу (сезон-2000), а в 2001 году дошел до финала Кубка России и занял восьмое место в Высшей лиге. Школа более чем серьезная.
Все шесть лет, что Артем провел в саратовской команде, он выступал на позиции нападающего — в Саратове до сих пор стоят призы с надписью «Лучшему бомбардиру…». Неудивительно, что после одного из турниров детской футбольной лиги в Москве его заметили скауты «Спартака» и позвали на сборы.
«Когда только пришел в “Спартак”, меня сравнивали с Федором Черенковым» — признавался в интервью
«Чертановский период» Тимофеева длился три с лишним года — с 2009 по 2013-й. За это время уже полузащитник — в «Чертаново» Тимофеев сменил нападение на опорную зону — успел закончить школу и вновь привлечь внимание спартаковских селекционеров. Мысль о возвращении в «Спартак» появилась после разговора с футбольным агентом Михаилом Череповским. Как оказалось, Череповский не прогадал — после второго перехода в «Спартак» Тимофеев стал победителем молодежного первенства России 2012/2013, победителем первенства ПФЛ 2014/2015 со «Спартаком-2», а также завоевал золотые и бронзовые медали с основной командой.
Когда Тимофеев только пришел в «Спартак», за ним закрепилось прозвище «нежный». Сам игрок объясняет это тем, что в детстве был маленьким и худым, поначалу даже обижался. Главный тренер Академии Дмитрий Гунько тоже удивлялся прозвищу футболиста: «Никак оно не соответствовало тому жесткому бойцу, которого я видел на поле! Было даже забавно слышать возглас “Нежный!” — когда я видел на поле тигра, не дающего никому из соперников себя пройти».
Тимофеев признавался, что отбирать у него получается лучше, чем играть в атаке. «Уже привык играть на месте опорного полузащитника, — говорил футболист в интервью
Возможно, поэтому любимый игрок Артема — Хави. «У него почти нет брака в передачах, и в отборе он всегда участвует, — объяснял свою любовь к каталонцу Тимофеев. — Даже в сложнейших ситуациях Хави не ошибается! Феноменальный футболист!».
Хави нередко приносил «Барселоне» победы и титулы, а Тимофеев добыл столь важную для команды и болельщиков победу над «Енисеем».
|Дмитрий Аленичев
|Массимо Каррера
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|8
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|5
|8
|Угловые
|5
|19
|Фолы
|13
|6
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)