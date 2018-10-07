Миодраг Божович: «Крылья» в еврокубках через два года? А почему нет?
Эксклюзивное интервью нового главного тренера самарской команды Миодрага Божовича.
Эксклюзивное интервью нового главного тренера самарской команды Миодрага Божовича.
— Когда вам поступило предложение от «Крыльев»?
— На прошлой неделе, в выходные.
— Недолго думали?
— Да. Мне понравился вариант. Контракт на 2,5 года, задача — создать новую команду, которая за два года сможет побороться за место в еврокубках.
— Самарцам, на ваш взгляд, по силам попасть в Лигу Европы?
— Почему нет? Если все будет нормально с инфраструктурой, условиями, то, думаю, все возможно. Просто надо правильно работать и двигаться постепенно к этой цели.
— В субботу вы наблюдали за матчем с «Динамо» с трибуны. Как вам футбол в исполнении «Крыльев»?
— Не могу сказать, что это была очень красивая игра. Но с точки зрения турнирной таблицы на первом месте для команды
— Вы давали установку перед матчем?
— Нет. Встретился с футболистами за день до матча, пообщался с ними. Поговорил с тренером Владимиром Кухлевским. Вот он и давал установку на игру с динамовцами.
— Какого футбола ждать от ваших «Крыльев»?
— Любая команда действует так, как ей позволяет соперник. Будем стараться чуть быстрее атаковать, двигаться. Наверное, нужно добавить в агрессии. Посмотрим, как получится. Против «Динамо» ребята показали, что могут биться. Желание и самоотдача мне понравились. Это очень важно. Видно, что у «Крыльев» есть характер!
— Игоря Семшова звали в свой тренерский штаб?
— Приглашал, но у Игоря сейчас своя работа — работает с командой во втором дивизионе, поэтому не смог ответить согласием. Семшов посчитал неправильным оставить своих игроков. И я его понимаю.
— Ваш предшественник Андрей Тихонов — легенда российского футбола, его многие любят. У вас нет опасения, что болельщики «Крыльев» не сразу признают вас после его ухода?
— Знаю, что Тихонов действительно легендарная личность, народный любимец. Помню его как отличного игрока. Но что я могу сделать в этой ситуации? Я Андрея не убирал. Какие ко мне могут быть вопросы? Работаю там, куда меня приглашают, если предложение устраивает. Так случилось и с «Динамо», куда пришел после Кобелева. Таковы особенности нашей профессии… Думаю, что у Андрея еще обязательно будет шанс. Сколько раз меня убирали, сколько раз сам уходил… Тренер живет с маленьким чемоданом, наполовину открытым.