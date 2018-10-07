Сергей Семак: У Ерохина и Лунева травмы

Источник: Спорт-Экспресс

Гоша Чернов из Санкт-Петербурга

— Почему вы решили выпустить на поле Чернова, если говорили, что ждете, пока он решит вопросы с контрактом? — первый вопрос Семаку.

— У него действующий контракт. И мы летом пытались понять, останется он или нет. Женя в хорошей форме, неплохо провел кубковый матч, заслужил шанс. Да и конкуренция повысилась. Это обычная практика для команды, в которой присутствуют игроки, которые могут конкурировать друг с другом на той или иной позиции.

— С чем связана смена позиций Дриусси и Ерохина?

— Ерохин получил повреждение, пришлось его заменить. Никто его не хотел менять. Решили использовать Кузяева выше, а Ерохина немного ниже — и он оправдал это решение, на мой взгляд. Дриусси тоже проявил себя в том качестве, в котором мы хотели. Он может сместиться в центр и отдать хорошую обостряющую передачу, уже четыре голевых паса сделал с этой позиции. Кокорин на сто процентов не готов, мы хотели выпустить его позже. Но в связи с травмой Ерохина сделали замену раньше.

— В первом тайме «Зенит» оборонялся по схеме 4−2−3−1. Это было специально для того, чтобы нейтрализовать опорных полузащитников «Краснодара»? Если да, удалось ли это?

— Удалось — за исключением тех моментов, когда мы слишком низко прижимались к воротам. Во втором тайме счет был скользким, поэтому футболисты играли ниже. Первая половина была неплохой, но концовка осталась за «Краснодаром». Мы прекрасно понимали, что «Краснодар» любит атаковать через центр, поэтому пытались насытить середину поля. И это удалось — в исполнении соперника было больше фланговых передач.

— Почему вы так долго не делали две последние замены?

— Свежесть свежестью, но мы хорошо играли во втором тайме, не было смысла менять кого-то. Кроме того у Лунева повреждение, он не мог выбивать мяч от ворот. Поэтому мы держали в уме, что придется его менять. Чернов играл после травмы. Мы не могли рисковать.

— Что с Ерохиным и Луневым? Они отправятся в сборную?

— У Ерохина проблема с боковой связкой, у Лунева — с передней мышцей бедра. Поедут или нет, решать докторам. О степени серьезности повреждений не могу сказать.

Мурад Мусаев: «Зенит более дружный, чем при Манчини»

— Основной причиной поражения считаю нехватку свежести, — начал старший тренер «Краснодара». — Игра была на встречных курсах. Мы отыграли один мяч во втором тайме, шансы вырвать ничью были, ребята отдали все силы, не в чем их упрекнуть.

— Может, замены следовало делать раньше?

— Задним число легко раcсуждать. На тот момент была уверенность в футболистах.

— В чем отличия «Зенита» Семака от «Зенита» Манчини?

— Трудно говорить. Это две разные команды. Эта, на мой взгляд, более дружная, сплоченная. Но о тактических нюансах вам лучше тренер «Зенита» расскажет.

— Не удивило ли вас то, что «Зенит» поменял Ерохина и Дриусси позициями?

— Такая рокировка напрашивалась, ведь Дриусси быстрый, а Ерохин может отдать последний пас. У нас то же самое — позициями могут меняться футболисты на фланге и в центре. Большого удивления не было.

— Ключевой момент этой игры?

— Второй пропущенный мяч. С 0:2 трудно отыграться в матче с «Зенитом».

— Почему вы выпустили Мамаева в центре нападения?