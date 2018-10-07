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21:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Семак: У Ерохина и Лунева травмы

Главный тренер «Зенита» — о победе над «Краснодаром».

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Источник: Спорт-Экспресс

Гоша Чернов из Санкт-Петербурга

— Почему вы решили выпустить на поле Чернова, если говорили, что ждете, пока он решит вопросы с контрактом? — первый вопрос Семаку.

— У него действующий контракт. И мы летом пытались понять, останется он или нет. Женя в хорошей форме, неплохо провел кубковый матч, заслужил шанс. Да и конкуренция повысилась. Это обычная практика для команды, в которой присутствуют игроки, которые могут конкурировать друг с другом на той или иной позиции.

— С чем связана смена позиций Дриусси и Ерохина?

— Ерохин получил повреждение, пришлось его заменить. Никто его не хотел менять. Решили использовать Кузяева выше, а Ерохина немного ниже — и он оправдал это решение, на мой взгляд. Дриусси тоже проявил себя в том качестве, в котором мы хотели. Он может сместиться в центр и отдать хорошую обостряющую передачу, уже четыре голевых паса сделал с этой позиции. Кокорин на сто процентов не готов, мы хотели выпустить его позже. Но в связи с травмой Ерохина сделали замену раньше.

— В первом тайме «Зенит» оборонялся по схеме 4−2−3−1. Это было специально для того, чтобы нейтрализовать опорных полузащитников «Краснодара»? Если да, удалось ли это?

— Удалось — за исключением тех моментов, когда мы слишком низко прижимались к воротам. Во втором тайме счет был скользким, поэтому футболисты играли ниже. Первая половина была неплохой, но концовка осталась за «Краснодаром». Мы прекрасно понимали, что «Краснодар» любит атаковать через центр, поэтому пытались насытить середину поля. И это удалось — в исполнении соперника было больше фланговых передач.

— Почему вы так долго не делали две последние замены?

— Свежесть свежестью, но мы хорошо играли во втором тайме, не было смысла менять кого-то. Кроме того у Лунева повреждение, он не мог выбивать мяч от ворот. Поэтому мы держали в уме, что придется его менять. Чернов играл после травмы. Мы не могли рисковать.

— Что с Ерохиным и Луневым? Они отправятся в сборную?

— У Ерохина проблема с боковой связкой, у Лунева — с передней мышцей бедра. Поедут или нет, решать докторам. О степени серьезности повреждений не могу сказать.

Мурад Мусаев: «Зенит более дружный, чем при Манчини»

— Основной причиной поражения считаю нехватку свежести, — начал старший тренер «Краснодара». — Игра была на встречных курсах. Мы отыграли один мяч во втором тайме, шансы вырвать ничью были, ребята отдали все силы, не в чем их упрекнуть.

— Может, замены следовало делать раньше?

— Задним число легко раcсуждать. На тот момент была уверенность в футболистах.

— В чем отличия «Зенита» Семака от «Зенита» Манчини?

— Трудно говорить. Это две разные команды. Эта, на мой взгляд, более дружная, сплоченная. Но о тактических нюансах вам лучше тренер «Зенита» расскажет.

— Не удивило ли вас то, что «Зенит» поменял Ерохина и Дриусси позициями?

— Такая рокировка напрашивалась, ведь Дриусси быстрый, а Ерохин может отдать последний пас. У нас то же самое — позициями могут меняться футболисты на фланге и в центре. Большого удивления не было.

— Ключевой момент этой игры?

— Второй пропущенный мяч. С 0:2 трудно отыграться в матче с «Зенитом».

— Почему вы выпустили Мамаева в центре нападения?

— Оба наших центральных нападающих травмированы, в прошлой игре Мамаев хорошо взаимодействовал с Куэвой, сейчас играл вместе с Перейрой. Конечно, это вносит определенные трудности, Паша больше любит играть из глубины.

Зенит 2:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
7.10.2018, 16:30 Зрители: 52576 основной раунд: 10-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Мурад Мусаев
Голы
50′ Артем Дзюба (С. Дриусси, А. Кокорин) 22
65′ Роберт Мак (С. Дриусси) 20
17 Павел Мамаев 81′
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Евгений Чернов 28
80′ Бранислав Иванович (к) 6
78′ Луиш Нету 13
83′ Леандро Паредес 5
17′ Далер Кузяев 14
Себастьян Дриусси 11
90′ Роберт Мак 20
Антон Заболотный 29
46′ Александр Ерохин 21
Александр Кокорин 9
89′ Артем Дзюба 22
Эмануэль Маммана 30
1 Станислав Крицюк
98 Сергей Петров 85′
89 Дмитрий Стоцкий 39′
4 Александр Мартынович (к) 14′
5 Урош Спаич
8 Юрий Газинский 48′
17 Павел Мамаев
16 Виктор Классон 90+1′
33 Маурисио Перейра 70′
20 Кристиан Куэва
77 Шарль Каборе 77′
70 Торнике Окриашвили
7 Вандерсон Масиэл 72′
6 Кристиан Рамирес
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 1
3 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 8
14 Фолы 13
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
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