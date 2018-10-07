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27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
22:32 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер ФК «Локомотив» Семин раскритиковал судью Матюнина после матча с ЦСКА

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» обыграли ЦСКА вопреки ошибкам главного арбитра матча Алексея Матюнина. Об этом журналистам заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

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В воскресенье «Локомотив» в матче 10-го тура чемпионата России обыграл ЦСКА со счетом 1:0. Голом на 88-й минуте отметился защитник Бенедикт Хёведес.

«Нас очень много критиковали в последнее время, зачастую это было справедливо, а ЦСКА, наоборот, очень хвалили, поэтому мы немного в разном настроении подошли к этой игре. Я благодарен ребятам за самоотдачу и показанную игру, несмотря на судейские ошибки — незасчитанный гол, необъективное удаление Эдера, неудаление [Ивана] Облякова, хотя боковой главному судье все передал. Мы выбрались из этой ситуации, мы не сдаемся, мы продолжаем двигаться дальше», — заявил Семин.

Семин считает, что чемпионату России срочно требуется система видеопомощи арбитрам (VAR). «Я не могу объяснить красную карточку Эдеру, он даже не дотронулся до игрока ЦСКА. Почему мы не сделаем как во всей Европе? Судья отошел бы на минуту, и не было бы этих разговоров о судействе», — отметил тренер «Локомотива».

После 10 игр «Локомотив» набрал 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе ЦСКА 16 баллов и шестая строчка. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи», «Локомотив» дома встретится с «Ростовом». Обе игры пройдут 19 октября.

ЦСКА 0:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
7.10.2018, 19:00 Зрители: 22275 основной раунд: 10-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
5 Бенедикт Хеведес (В. Чорлука, И. Денисов) 88′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
83′ Никита Чернов 3
86′ Родригу Бекао 50
Никола Влашич 8
27′ Иван Обляков 98
Алан Дзагоев 10
Федор Чалов 9
90′ Кирилл Набабкин 14
Дмитрий Ефремов 15
54′ 71′ Яка Бийол 29
Арнор Сигурдссон 17
82′ Ильзат Ахметов 77
Тимур Жамалетдинов 75
1 Маринату Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
5 Бенедикт Хеведес
14 Ведран Чорлука 66′
33 Соломон Кверквелия
6 Дмитрий Баринов
24 Эдер 56′ 65′
7 Гжегож Крыховяк 71′
27 Игорь Денисов 90+4′
59 Алексей Миранчук 90′
11 Антон Миранчук
4 Мануэл Фернандеш 90′
23 Дмитрий Тарасов
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 3
6 Угловые 6
18 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
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