Главный тренер ФК «Локомотив» Семин раскритиковал судью Матюнина после матча с ЦСКА

В воскресенье «Локомотив» в матче 10-го тура чемпионата России обыграл ЦСКА со счетом 1:0. Голом на 88-й минуте отметился защитник Бенедикт Хёведес.

«Нас очень много критиковали в последнее время, зачастую это было справедливо, а ЦСКА, наоборот, очень хвалили, поэтому мы немного в разном настроении подошли к этой игре. Я благодарен ребятам за самоотдачу и показанную игру, несмотря на судейские ошибки — незасчитанный гол, необъективное удаление Эдера, неудаление [Ивана] Облякова, хотя боковой главному судье все передал. Мы выбрались из этой ситуации, мы не сдаемся, мы продолжаем двигаться дальше», — заявил Семин.

Семин считает, что чемпионату России срочно требуется система видеопомощи арбитрам (VAR). «Я не могу объяснить красную карточку Эдеру, он даже не дотронулся до игрока ЦСКА. Почему мы не сделаем как во всей Европе? Судья отошел бы на минуту, и не было бы этих разговоров о судействе», — отметил тренер «Локомотива».