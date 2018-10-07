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22:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» живой ещё!" Сёмин ликует и негодует

После дерби оба тренера засвидетельствовали движение вперёд — каждый у своей команды.

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Источник: Чемпионат.com

После поражения от «Шальке» «Локомотив» остро нуждался в порции положительных эмоций — и в дерби её получил. В конференц-зал Юрий Сёмин вошёл с улыбкой. Как выяснилось, порадовало мэтра всё-таки не всё.

— Нас много критиковали последнее время и зачастую справедливо, — начал он свою речь. — ЦСКА, наоборот, очень хвалили. Поэтому мы в разном настроении подошли к игре. Я очень благодарен ребятам за ту самоотдачу и игру, которую они показали, несмотря на ошибки судьи — незасчитанный гол, необъективное удаление, неудаление Облякова. Боковой ему по рации передал, что Обляков завалил нашего игрока руками, но… Мы из этой ситуации выбрались. «Локомотив» не сдаётся и продолжает дальше двигаться вперед. Я думаю, мы это движение продолжим.

— У’Локомотива четвёртая красная карточка. У вас есть этому объяснение?
— А сегодня можете объяснить красную? Я не могу её объяснить. Эдер даже не дотронулся до игрока — посмотрите повтор. Мы можем всё, что угодно, рассказывать. Почему не сделаем, как в хороших чемпионатах? Судья отошел бы, 30 секунд посмотрел повтор, и мы сейчас говорили бы о футболе, а не судействе.

— Нет Смолова, нет Эдера — намечаются проблемы в атаке?
— У нас и сейчас были большие проблемы. Последнее время не было ни Рыбуся, ни Фарфана, ни Смолова. Как решать проблему? Не знаю, может, обратимся в комитет по этике — вдруг отменят вторую жёлтую Эдеру? А нет — Чорлука будет нападающим: он же сегодня пяткой вон как пробил! Или Хёведес…

— Отдельно поздравили Бенедикта?
— А что отдельно поздравлять? Команда выиграла, а не отдельный футболист. Там можно и Чорлуку поздравить — за пас пяткой! Всю команду нужно поздравлять. Вдесятером пошли в атаку — значит, есть уверенность, характер. На мой взгляд, это была одна из лучших игр в сезоне. Хороший тайм был в Турции, хороший против «Шальке», но потом провалились. А здесь хорошо сыграли оба тайма.

Уже на выходе Юрий Павлович торжествующе бросил в зал: «Так что “Локомотив” живой ещё!». И, довольный собой, отправился к игрокам.

Виктор Гончаренко отчитался перед прессой быстрее — в пару минут уложился.

— Думаю, что «Локомотив» был умнее сегодня, — признал главный тренер ЦСКА. — Они знали, что делать, не торопились в атаку, ждали ошибки, и мы её совершили. Не могу сказать, что заслуженно проиграли. В меньшинстве соперник закрылся, а мы не нашли возможностей вскрыть оборону. Нельзя эмоционально подходить к одному матчу, фокусироваться на одном поражении. Считаю, всю работу за последний месяц нужно отметить. Мы сделали большой шаг вперёд за это время.

— В «Рубине» мы привыкли видеть Ахметова в атакующей группе. Почему у вас он играет в опорной зоне?
— А в опорной зоне креативить нельзя? У нас есть группа атаки, наверное, он наиболее органично смотрится в этой позиции на данный момент.

ЦСКА 0:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
7.10.2018, 19:00 Зрители: 22275 основной раунд: 10-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
5 Бенедикт Хеведес (В. Чорлука, И. Денисов) 88′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
83′ Никита Чернов 3
86′ Родригу Бекао 50
Никола Влашич 8
27′ Иван Обляков 98
Алан Дзагоев 10
Федор Чалов 9
90′ Кирилл Набабкин 14
Дмитрий Ефремов 15
54′ 71′ Яка Бийол 29
Арнор Сигурдссон 17
82′ Ильзат Ахметов 77
Тимур Жамалетдинов 75
1 Маринату Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
5 Бенедикт Хеведес
14 Ведран Чорлука 66′
33 Соломон Кверквелия
6 Дмитрий Баринов
24 Эдер 56′ 65′
7 Гжегож Крыховяк 71′
27 Игорь Денисов 90+4′
59 Алексей Миранчук 90′
11 Антон Миранчук
4 Мануэл Фернандеш 90′
23 Дмитрий Тарасов
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 3
6 Угловые 6
18 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
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