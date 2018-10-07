Председатель совета директоров «Локомотива» назвал странным судейство в матче с ЦСКА

В воскресенье «Локомотив» в гостях обыграл ЦСКА со счетом 1:0. На 65-й минуте за вторую желтую карточку был удален португальский нападающий железнодорожников Эдер.

«Претензий к команде быть не может, можно сказать только спасибо. Ребята бились, несмотря на то, что был не очень приятный результат в предыдущем матче с “Шальке” (0:1). Плюс у нас было меньше на один день для восстановления, и мне показалось несколько странноватым судейство», — сказал Мещеряков.

«Этот матч напрямую показывает, насколько необходима система видеопомощи арбитрам в РПЛ. Эдер удаляется за непонятные моменты, вдруг мы даем [Гжегожe] Крыховяку в борьбе желтую карточку, а [Ивану] Облякову, когда он хватает [Ведрана] Чорлуку на глазах у бокового судьи, мы не даем желтую карточку. Видимо, боимся. Я уже не говорю про незасчитанный гол Эдера, но, как говорится, спортивный бог все видит», — добавил собеседник ТАСС.