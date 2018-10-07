Фернандеш: Возможно, в январе меня в «Локомотиве» уже не будет

«Новый контракт? Я отработаю действующее соглашение до конца. Оно у меня до июня 2019 года. Возможно, в январе меня здесь уже не будет. Но я здесь — в любом случае буду показывать всё, на что способен в чемпионате России и Лиге чемпионов. До декабря я точно здесь. Я это спокойно воспринимаю», — передаёт слова Фернандеша корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.