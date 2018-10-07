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22:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Фернандеш: Возможно, в январе меня в «Локомотиве» уже не будет

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш после победы над ЦСКА (1:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги поделился мнением о своём будущем.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт португальского футболиста с «железнодорожниками» истекает летом 2019 года.

«Новый контракт? Я отработаю действующее соглашение до конца. Оно у меня до июня 2019 года. Возможно, в январе меня здесь уже не будет. Но я здесь — в любом случае буду показывать всё, на что способен в чемпионате России и Лиге чемпионов. До декабря я точно здесь. Я это спокойно воспринимаю», — передаёт слова Фернандеша корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и Фернандеш не могут прийти к соглашению по зарплате в новом соглашении.

ЦСКА 0:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
7.10.2018, 19:00 Зрители: 22275 основной раунд: 10-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
5 Бенедикт Хеведес (В. Чорлука, И. Денисов) 88′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
83′ Никита Чернов 3
86′ Родригу Бекао 50
Никола Влашич 8
27′ Иван Обляков 98
Алан Дзагоев 10
Федор Чалов 9
90′ Кирилл Набабкин 14
Дмитрий Ефремов 15
54′ 71′ Яка Бийол 29
Арнор Сигурдссон 17
82′ Ильзат Ахметов 77
Тимур Жамалетдинов 75
1 Маринату Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
5 Бенедикт Хеведес
14 Ведран Чорлука 66′
33 Соломон Кверквелия
6 Дмитрий Баринов
24 Эдер 56′ 65′
7 Гжегож Крыховяк 71′
27 Игорь Денисов 90+4′
59 Алексей Миранчук 90′
11 Антон Миранчук
4 Мануэл Фернандеш 90′
23 Дмитрий Тарасов
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 3
6 Угловые 6
18 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
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