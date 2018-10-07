Фернандеш: Возможно, в январе меня в «Локомотиве» уже не будет
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш после победы над ЦСКА (1:0) в матче 10-го тура Российской
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш после победы над ЦСКА (1:0) в матче 10-го тура Российской
Контракт португальского футболиста с «железнодорожниками» истекает летом 2019 года.
«Новый контракт? Я отработаю действующее соглашение до конца. Оно у меня до июня 2019 года. Возможно, в январе меня здесь уже не будет. Но я здесь — в любом случае буду показывать всё, на что способен в чемпионате России и Лиге чемпионов. До декабря я точно здесь. Я это спокойно воспринимаю», — передаёт слова Фернандеша корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» и Фернандеш не могут прийти к соглашению по зарплате в новом соглашении.
|Виктор Гончаренко
|Юрий Семин
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|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)