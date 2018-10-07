«Локо» вам не «Реал»
Железнодорожники одержали победу над ЦСКА, забив решающий гол в меньшинстве после удаления нападающего Эдера во втором тайме.
Железнодорожники одержали победу над ЦСКА, забив решающий гол в меньшинстве после удаления нападающего Эдера во втором тайме.
Александр Рогулев с 3-й Песчаной улицы
— Лично мне не нравится слово «пионеротряд», — говорил один из тренеров ЦСКА Сергей Овчинников в интервью клубной
Овчинников, кстати, стал центральной фигурой перед началом матча. До игры, несмотря на то, что заметно прихрамывал, подошел к скамейке «Локомотива», где находились хорошие знакомые — и Олег Пашинин, и Дмитрий Лоськов. А с Юрием Семиным
За эту неделю слово «пионеротряд» прочно вошло в обиход СМИ и болельщиков, причиной тому стал Виктор Гончаренко — на
По сравнению с дерби со «Спартаком» двумя неделями ранее, полиция вокруг стадиона на Песчаной улице была почти не видна: редкие наряды, отсутствие ОМОНа. «Где
Начало осталось за армейцами. Со стартового свистка еще и минуты не прошло, как Обляков вышел к воротам слева, но пробил мимо. Вообще, левая зона атаки армейцев, где у «Локомотива» располагался Игнатьев, в первом тайме стала наиболее активной. Следующий выпад ЦСКА состоялся оттуда — налево сместился Влашич. Гостей выручил Квирквелия, до последнего остававшийся в полупозиции между флангом и центром. А Игнатьев уже к середине тайма так набегался, что в одном из моментов просто уселся на газон.
Проходили у ЦСКА атаки и через простые забросы в зону — хозяева пользовались несогласованностью обороны, за счет чего перед воротами оказывался Чалов. На 8-й минуте он выбежал один на один, но пробил в Гильерме. В концовке 45-минутки нападающий сумел отклеиться от Чорлуки, но
Большую часть первого тайма команда Гончаренко владела инициативой и создала столько моментов, что на один забитый мяч наиграла. Вот только решить момент у армейцев оказалось некому. Своего Крооса у железнодорожников не находилось, а Чалову в этот вечер голевое чутье отказало.
Впрочем, говорить, что «Локомотив» не отвечал своей контригрой не правильно.
Корректная до определенного момента игра стала все чаще и чаще становиться грубой. Еще до перерыва
Уже во втором тайме не удержался Семин. Именно на его бровке располагался ассистент, принявший пару спорных решений. Палыч встал к судье вплотную — так, чтобы тот мог ясно чувствовать дыхание тренера — и высказал все, что думает о рефери на линии. Как Семина не удалили — вопрос. Лишь разговор с резервным арбитром смог успокоить главного тренера «Локомотива». По крайней мере, дальше он смотрел на пробегавшего мимо бокового равнодушно.
Возможно, потому, что к тому времени у Семина появилось больше вопросов к главному арбитру Матюнину. В момент единоборства Эдера с Бекао в армейской штрафной судья решил, что португалец действовал опасно, высоко поднял ногу — и «наградил» нападающего желтой карточкой. Она стала для форварда второй — «Локомотив» остался в меньшинстве. Семин поддержал удаленного — когда тот уходил в раздевалку, главный тренер его обнял и похлопал по плечу, мол, не расстраивайся.
Как ни странно, но в меньшинстве «Локо» выглядел куда интереснее, чем в равных составах. По крайней мере, в атаке гости смотрелись ничуть не хуже, чем ЦСКА. И гол Хеведеса нельзя назвать случайностью. Блестяще сыграл Чорлука: в толчее у чужих ворота хорват пяткой отдал пас на немца, и тому оставалось только расстрелять Акинфеева. Сравнять счет ЦСКА просто не успел.
Гончаренко после «Реала» опасался не зря.
|Виктор Гончаренко
|Юрий Семин
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|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)