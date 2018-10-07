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27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
22:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локо» вам не «Реал»

Железнодорожники одержали победу над ЦСКА, забив решающий гол в меньшинстве после удаления нападающего Эдера во втором тайме.

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Источник: Спорт-Экспресс

Александр Рогулев с 3-й Песчаной улицы

«Что, все бой смотрели?»

— Лично мне не нравится слово «пионеротряд», — говорил один из тренеров ЦСКА Сергей Овчинников в интервью клубной пресс-службе за день до встречи с «Локо». — У нас далеко не пионерский отряд, есть опытный турнирные бойцы. Просто так сложились обстоятельства, что команда у нас молодая.

Овчинников, кстати, стал центральной фигурой перед началом матча. До игры, несмотря на то, что заметно прихрамывал, подошел к скамейке «Локомотива», где находились хорошие знакомые — и Олег Пашинин, и Дмитрий Лоськов. А с Юрием Семиным экс-вратарь железнодорожников обменялся парой шуток.

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За эту неделю слово «пионеротряд» прочно вошло в обиход СМИ и болельщиков, причиной тому стал Виктор Гончаренко — на пресс-конференции после победы над «Реалом» белорус сам так назвал свою команду. При этом тогда Гончаренко заметил, что волнуется за ближайшие матчи ЦСКА. «Опасаюсь эмоционального снижения командной игры, — говорил главный тренер красно-синих. — Надеюсь на молодость, на то, что такого не случится».

По сравнению с дерби со «Спартаком» двумя неделями ранее, полиция вокруг стадиона на Песчаной улице была почти не видна: редкие наряды, отсутствие ОМОНа. «Где все-то? — удивлялся один из сержантов, держа в руках каску. — Ночной бой смотрели, что ли?». Только к середине первого тайма арена заполнилась так, как и полагается встрече клубов-участников Лиги чемпионов.

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У «Локо» не нашлось своего Крооса

Начало осталось за армейцами. Со стартового свистка еще и минуты не прошло, как Обляков вышел к воротам слева, но пробил мимо. Вообще, левая зона атаки армейцев, где у «Локомотива» располагался Игнатьев, в первом тайме стала наиболее активной. Следующий выпад ЦСКА состоялся оттуда — налево сместился Влашич. Гостей выручил Квирквелия, до последнего остававшийся в полупозиции между флангом и центром. А Игнатьев уже к середине тайма так набегался, что в одном из моментов просто уселся на газон.

Проходили у ЦСКА атаки и через простые забросы в зону — хозяева пользовались несогласованностью обороны, за счет чего перед воротами оказывался Чалов. На 8-й минуте он выбежал один на один, но пробил в Гильерме. В концовке 45-минутки нападающий сумел отклеиться от Чорлуки, но почему-то вместо удара решил покатить мяч вдоль ворот. Для форварда такое решение — большая редкость.

Большую часть первого тайма команда Гончаренко владела инициативой и создала столько моментов, что на один забитый мяч наиграла. Вот только решить момент у армейцев оказалось некому. Своего Крооса у железнодорожников не находилось, а Чалову в этот вечер голевое чутье отказало.

Впрочем, говорить, что «Локомотив» не отвечал своей контригрой не правильно. Красно-зеленые нередко приближались к штрафной Акинфеева, иногда перехватывая инициативу. Например, Баринов опасно бил головой после подачи слева, но промахнулся. Чуть позже Алексей Миранчук в створ попал, но хозяев выручил Акинфеев. А лучший момент за тайм железнодорожники создали на его последних минутах. Крыховяк забил, в VIP-ложе гендиректор «Локо» Илья Геркус уже победно вскинул руки вверх, и только тут все увидели — ассистент главного арбитра поднял флажок, сигнализируя об офсайде.

Пятка Чорлуки

Корректная до определенного момента игра стала все чаще и чаще становиться грубой. Еще до перерыва что-то не поделили Фернандеш и Набабкин. Пару подходов к друг другу — и судье пришлось вызывать их на разговор. Карточки рефери доставать не стал, Фернандеш ушел на противоположный от Набабкина фланг, и через пару минут едва не ответил защитнику по-футбольному — опасный удар португальца заблокировали.

Уже во втором тайме не удержался Семин. Именно на его бровке располагался ассистент, принявший пару спорных решений. Палыч встал к судье вплотную — так, чтобы тот мог ясно чувствовать дыхание тренера — и высказал все, что думает о рефери на линии. Как Семина не удалили — вопрос. Лишь разговор с резервным арбитром смог успокоить главного тренера «Локомотива». По крайней мере, дальше он смотрел на пробегавшего мимо бокового равнодушно.

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Возможно, потому, что к тому времени у Семина появилось больше вопросов к главному арбитру Матюнину. В момент единоборства Эдера с Бекао в армейской штрафной судья решил, что португалец действовал опасно, высоко поднял ногу — и «наградил» нападающего желтой карточкой. Она стала для форварда второй — «Локомотив» остался в меньшинстве. Семин поддержал удаленного — когда тот уходил в раздевалку, главный тренер его обнял и похлопал по плечу, мол, не расстраивайся.

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Как ни странно, но в меньшинстве «Локо» выглядел куда интереснее, чем в равных составах. По крайней мере, в атаке гости смотрелись ничуть не хуже, чем ЦСКА. И гол Хеведеса нельзя назвать случайностью. Блестяще сыграл Чорлука: в толчее у чужих ворота хорват пяткой отдал пас на немца, и тому оставалось только расстрелять Акинфеева. Сравнять счет ЦСКА просто не успел.

Гончаренко после «Реала» опасался не зря.

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ЦСКА 0:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
7.10.2018, 19:00 Зрители: 22275 основной раунд: 10-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
5 Бенедикт Хеведес (В. Чорлука, И. Денисов) 88′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
83′ Никита Чернов 3
86′ Родригу Бекао 50
Никола Влашич 8
27′ Иван Обляков 98
Алан Дзагоев 10
Федор Чалов 9
90′ Кирилл Набабкин 14
Дмитрий Ефремов 15
54′ 71′ Яка Бийол 29
Арнор Сигурдссон 17
82′ Ильзат Ахметов 77
Тимур Жамалетдинов 75
1 Маринату Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
5 Бенедикт Хеведес
14 Ведран Чорлука 66′
33 Соломон Кверквелия
6 Дмитрий Баринов
24 Эдер 56′ 65′
7 Гжегож Крыховяк 71′
27 Игорь Денисов 90+4′
59 Алексей Миранчук 90′
11 Антон Миранчук
4 Мануэл Фернандеш 90′
23 Дмитрий Тарасов
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 3
6 Угловые 6
18 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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