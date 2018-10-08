«Милан» намерен приобрести Паредеса зимой

Источник: РИА "Новости"

Итальянский клуб планирует приобрести 24-летнего аргентинца в ближайшее зимнее трансферное окно.

В качестве альтернативы «Милан» рассматривает хавбека «ПСЖ» Адриена Рабьо, действующий контракт которого рассчитан до следующего лета. Преградой для россонери могут стать высокие требования француза по зарплате, поэтому трансфер Паредеса будет для них более экономичным вариантом.

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Паредес принял участие в 10 встречах (все — в основе), забил гол и отдал две результативные передачи.