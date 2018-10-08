«Милан» намерен приобрести Паредеса зимой
Руководство «Милана» продолжает внимательно следить за игрой полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, сообщает Calciomercato.com.
Руководство «Милана» продолжает внимательно следить за игрой полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, сообщает Calciomercato.com.
Итальянский клуб планирует приобрести 24-летнего аргентинца в ближайшее зимнее трансферное окно.
В качестве альтернативы «Милан» рассматривает хавбека «ПСЖ» Адриена Рабьо, действующий контракт которого рассчитан до следующего лета. Преградой для россонери могут стать высокие требования француза по зарплате, поэтому трансфер Паредеса будет для них более экономичным вариантом.
В этом сезоне Российской
Рабьо в нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 сыграл в 8 матчах (все — в основе) и забил один мяч.