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10:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Говорите о фолах, а не о судействе. Что портит матчи РПЛ больше, чем арбитры

Статистику ругать сложнее, чем людей!

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Источник: Чемпионат.com

Только что в матче «Валенсия» — «Барселона» хозяева допустили фол. На экран вывели статистику по нарушениям правил — на две команды было совершено три фола (иронично при этом, что первое валенсийское нарушение осталось на счету Дениса Черышева). Потом вернулось табло со счётом и секундомером. Шла 36-я минута.

Примерно к этой же минуте матча ЦСКА — «Локомотив» наши телевизионщики выкатили титр с аналогичной статистикой по нарушениям. На двоих команды сфолили 16 раз. В итоге в дерби был зафиксирован 31 фол. В другом важном матче дня, «Зенит» — «Краснодар», в итоговую статистику занесено 30 фолов.

При этом в матче «Валенсия» — «Барселона» — 17 фолов. В игре «Ливерпуля» и «Сити» — 20. В матче «Баварии» и гладбахской «Боруссии» — 12.

Безусловно, проблема судейства, учитывая отсутствие в чемпионате России системы видеоповторов, слишком соблазнительно раскачивается в воздухе, чтобы её лишний раз не попытаться навернуть палкой потяжелее. Иногда причины для этого есть, нельзя отрицать — в России не всегда квалифицированно судят. Но проблема судейства может сказаться на результате, а на игре сказывается нечто иное, тоже связанное с судьями.

Тренеры часто ссылаются на то, что судьи влияют и на игру. «Он посадил нас на свисток», — говорят они. В русском варианте эта фраза встречается намного чаще, чем в английском, испанском или немецком — там игра всё равно остаётся бодрой. А бодрой она остаётся, потому что там не пытаются возвести в культ тактику мелкого фола — по крайней мере в матчах команд примерно равного уровня. В чемпионате России же любой запуск соперника за спину останавливается фолом. Любая ситуация 2vs2 — защитник прихватит оппонента за майку. Не дай бог атакующая команда получит численное преимущество на участке поля — фол неизбежен.

И так каждый раз, из игры в игру. За треть сезона в матчах, которые следует признать большими, был всего один, где было зафиксировано меньше европейской медианы в 25 нарушений правил — тот, где «Рубин» принимал «Зенит». За два дня европейского футбольного уик-энда таких больших матчей было три. Вон они, перечислены чуть выше.

Одного первого тайма «Валенсии» и «Барселоны» хватило, чтобы понять, чего действительно не хватает игре в чемпионате России. Красивая картинка с достойных стадионов появилась, болельщики действительно стали создавать классную атмосферу, но этого недостаточно. Игру в РПЛ скучно смотреть, потому что ей не хватает динамики, а не хватает динамики, потому что любая возможность развить быстрое наступление карается фолом. Футболистами, не судьями. Судьи вынуждены эти фолы фиксировать.

И это упрёк не только обороняющимся и допускающим срывающие фолы командам (хотя бы потому что в этом замечены примерно все). Это упрёк и тренерам, которые не могут поставить игру в переходе из обороны в атаку так, чтобы мяч двигался быстрее, чем соперник виснет у тебя на майке. Все последние годы за аксиому принимается идея о том, что после перехвата нужно довести наступление до удара за 10−12 секунд, доля мячей, забитых в быстрых атаках растёт. В целом игра на таких встречных курсах, из микса индивидуальных ошибок и командного умения за них наказывать, получается очевидно более зрелищной. В Англии. В Испании. В Германии.
Но, к сожалению, не в России.

Антон Михашенок

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