«Анжи» обратился в РФПЛ с просьбой поменяться кругами с ЦСКА
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Вероника Столбунова. Руководство махачкалинского «Анжи» обратилось в Российскую футбольную
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Вероника Столбунова. Руководство махачкалинского «Анжи» обратилось в Российскую футбольную
Матч «Анжи» — ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России намечен на 19 октября. Игра должна пройти в Каспийске.
«Мы обратились в РФПЛ с просьбой обменяться кругами с ЦСКА. Мы сейчас в Подольске, и у нас нет лишних средств сегодня, чтобы лететь в Махачкалу. Ждем ответа», — сказал Флегонтов по телефону.