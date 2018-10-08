Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.10
Севилья2
Сельта1
Футбол. Зарубежный
7.10
Эспаньол3
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
7.10
Ворскла0
Арсенал К2
Футбол. Зарубежный
7.10
СПАЛ1
Интер2
Футбол. Зарубежный
7.10
Валенсия1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
7.10
ПСЖ5
Лион0
Все события
Фоторепортажи
27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
14Гол Роналду, поражения «Реала» и «Баварии» и другие события выходных
16:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Анжи» обратился в РФПЛ с просьбой поменяться кругами с ЦСКА

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Вероника Столбунова. Руководство махачкалинского «Анжи» обратилось в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) с просьбой поменяться кругами с московским ЦСКА, сообщил РИА Новости генеральный директор махачкалинской команды Олег Флегонтов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч «Анжи» — ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России намечен на 19 октября. Игра должна пройти в Каспийске.

«Мы обратились в РФПЛ с просьбой обменяться кругами с ЦСКА. Мы сейчас в Подольске, и у нас нет лишних средств сегодня, чтобы лететь в Махачкалу. Ждем ответа», — сказал Флегонтов по телефону.

Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Она не давала согласия". Подробности скандального дела Роналду
Что испанские СМИ написали о поражении "Реала" от ЦСКА
Неугомонный: Конор требует реванша
В биатлоне изменили правила. Теперь наши попадут в масс-старт
Интриги дня КХЛ: «Динамо» с Крикуновым преподаст урок Немировски
Роналду вошел во вторую пятерку претендентов на «Золотой мяч»
Бобслеист Воевода был признан виновным в подмене мочи на ОИ-2014
Такой голевой засухи в «Реале» не было 30 лет. Что происходит?
Дебютный гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь