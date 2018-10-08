«Зенит» вошел в топ-20 самых посещаемых футбольных клубов в мире
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
По данным портала, средняя посещаемость домашних матчей «сине-бело-голубых» в сезоне-2018/19 составляет 48 981 зрителей. Лидируют дортмундская «Боруссия» (76 906), мюнхенская «Бавария» (74 000) и английский «Манчестер Юнайтед» (71 107).
Также в первую десятку вошли испанская «Барселона» (70 356), английский «Тоттенхэм» (65 973), мадридский «Реал» (64 654), немецкая «Герта» (60 083), миланский «Интер» (58 847), лондонский «Арсенал» (58 062) и иранский «Эстегляль» (57 792).
Московский «Спартак» (33 251) занял 47-е место.