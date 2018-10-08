Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.10
Севилья2
Сельта1
Футбол. Зарубежный
7.10
Эспаньол3
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
7.10
Ворскла0
Арсенал К2
Футбол. Зарубежный
7.10
СПАЛ1
Интер2
Футбол. Зарубежный
7.10
Валенсия1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
7.10
ПСЖ5
Лион0
Все события
Фоторепортажи
27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
14Гол Роналду, поражения «Реала» и «Баварии» и другие события выходных
16:14 (мск), источник: Р-Спорт

«Зенит» вошел в топ-20 самых посещаемых футбольных клубов в мире

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Санкт-петербургский «Зенит» занял 19-е место в списке самых посещаемых футбольных клубов мира в текущем сезоне, свидетельствуют данные статистического портала transfermarkt.co.uk.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По данным портала, средняя посещаемость домашних матчей «сине-бело-голубых» в сезоне-2018/19 составляет 48 981 зрителей. Лидируют дортмундская «Боруссия» (76 906), мюнхенская «Бавария» (74 000) и английский «Манчестер Юнайтед» (71 107).

Также в первую десятку вошли испанская «Барселона» (70 356), английский «Тоттенхэм» (65 973), мадридский «Реал» (64 654), немецкая «Герта» (60 083), миланский «Интер» (58 847), лондонский «Арсенал» (58 062) и иранский «Эстегляль» (57 792).

Московский «Спартак» (33 251) занял 47-е место.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Она не давала согласия". Подробности скандального дела Роналду
Что испанские СМИ написали о поражении "Реала" от ЦСКА
Неугомонный: Конор требует реванша
В биатлоне изменили правила. Теперь наши попадут в масс-старт
Интриги дня КХЛ: «Динамо» с Крикуновым преподаст урок Немировски
Роналду вошел во вторую пятерку претендентов на «Золотой мяч»
Бобслеист Воевода был признан виновным в подмене мочи на ОИ-2014
Такой голевой засухи в «Реале» не было 30 лет. Что происходит?
Дебютный гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь