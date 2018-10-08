Кокорин и Мамаев избили человека в Москве, сообщают СМИ
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили нападение на человека в московской кофейне, сообщает
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили нападение на человека в московской кофейне, сообщает
Сотрудники заведения предположили, что футболисты находятся под действием наркотиков или алкоголя, так как вели себя неадекватно. Компания, в которой они находились, вела себе очень шумно, вызвав недовольство посетителей.
Один из них сделал замечание, вызвав агрессивную реакцию со стороны игроков и их друзей. Утверждается, что Кокорин и Мамаев приняли участие в избиении посетителя, в том числе бросая в него стулья. Позднее выяснилось, что пострадавший является московским чиновником.
В десятом туре чемпионата России «Зенит» встречался с «Краснодаром» (2:1). По его окончании в РПЛ наступила пауза на матчи сборной. В национальную команду ни Кокорин, ни Мамаев не вызваны.
|Сергей Семак
|Мурад Мусаев
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|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)