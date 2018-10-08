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17:42 (мск), источник: Р-Спорт

Кокорин и Мамаев избили человека в Москве, сообщают СМИ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили нападение на человека в московской кофейне, сообщает Telegram-канал Mash.

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Источник: РИА "Новости"

Сотрудники заведения предположили, что футболисты находятся под действием наркотиков или алкоголя, так как вели себя неадекватно. Компания, в которой они находились, вела себе очень шумно, вызвав недовольство посетителей.

Один из них сделал замечание, вызвав агрессивную реакцию со стороны игроков и их друзей. Утверждается, что Кокорин и Мамаев приняли участие в избиении посетителя, в том числе бросая в него стулья. Позднее выяснилось, что пострадавший является московским чиновником.

В десятом туре чемпионата России «Зенит» встречался с «Краснодаром» (2:1). По его окончании в РПЛ наступила пауза на матчи сборной. В национальную команду ни Кокорин, ни Мамаев не вызваны.

Зенит 2:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
7.10.2018, 16:30 Зрители: 52576 основной раунд: 10-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Мурад Мусаев
Голы
50′ Артем Дзюба (С. Дриусси, А. Кокорин) 22
65′ Роберт Мак (С. Дриусси) 20
17 Павел Мамаев 81′
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Евгений Чернов 28
81′ Бранислав Иванович (к) 6
78′ Луиш Нету 13
83′ Леандро Паредес 5
17′ Далер Кузяев 14
Себастьян Дриусси 11
90′ Роберт Мак 20
Антон Заболотный 29
45′ Александр Ерохин 21
Александр Кокорин 9
89′ Артем Дзюба 22
Эмануэль Маммана 30
1 Станислав Крицюк
98 Сергей Петров 86′
89 Дмитрий Стоцкий 39′
4 Александр Мартынович (к) 14′
5 Урош Спаич
8 Юрий Газинский 48′
17 Павел Мамаев
16 Виктор Классон 90+1′
33 Маурисио Перейра 70′
20 Кристиан Куэва
77 Шарль Каборе 77′
70 Торнике Окриашвили
7 Вандерсон Масиэл 72′
6 Кристиан Рамирес
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 16
6 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 7
16 Фолы 14
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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