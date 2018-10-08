Кокорин и Мамаев избили человека в Москве, сообщают СМИ

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники заведения предположили, что футболисты находятся под действием наркотиков или алкоголя, так как вели себя неадекватно. Компания, в которой они находились, вела себе очень шумно, вызвав недовольство посетителей.

Один из них сделал замечание, вызвав агрессивную реакцию со стороны игроков и их друзей. Утверждается, что Кокорин и Мамаев приняли участие в избиении посетителя, в том числе бросая в него стулья. Позднее выяснилось, что пострадавший является московским чиновником.