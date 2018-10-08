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17:46 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» вошел в двадцатку самых посещаемых футбольных клубов мира

ТАСС, 8 октября. Санкт-петербургский «Зенит» вошел в число 20 самых посещаемых футбольных клубов мира. Об этом сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на данные портала Transfermarkt.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» занимает в списке 19-е место. Средняя посещаемость одного матча команды в текущем сезоне составляет 48 981 человек. «На первых семи официальных матчах сезона на стадионе “Санкт-Петербург” побывали 342 870 зрителей. С учетом товарищеской встречи с казахстанским “Кайратом” и четырех фан-зон “Смотри+ Арена” общая посещаемость стадиона “Зенита” достигла 396 392 зрителей», — сказано в сообщении клуба.

Самыми посещаемым клубами мира в нынешнем сезоне являются немецкие «Боруссия» (Дортмунд, 79 906) и «Бавария» (74 000), английский «Манчестер Юнайтед» (71 107), испанская «Барселона» (70 356) и английский «Тоттенхэм» (65 973). Самым посещаемым клубом Италии является миланский «Интер» (58 847), занимающий в списке восьмое место.

В Европе «Зенит» стал 17-м в списке самых посещаемых клубов. Российская команда по данному показателю опережает французский «Пари Сен-Жермен» (45 934), испанский «Атлетико» (45 579), английский «Челси» (40 344), итальянский «Ювентус» (40 029).

Второй самой посещаемой командой России стал московский «Спартак». На матчи красно-белых в среднем приходит 33 251 зритель. В списке самых посещаемых клубов мира «Спартак» занимает 47-е место.

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