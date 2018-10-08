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18:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Минпромторг готовит заявление по поводу информации об избиении чиновника Кокориным и Мамаевым

Как стало известно «СЭ», Минпромторг готовит официальное заявление по поводу информации телеграм-канала Mash, согласно которому директор департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак пострадал в драке с футболистами — нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

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Источник: РИА "Новости"

Заявление будет опубликовано в ближайшее время.

Напомним, по данным Mash, футболисты пришли в заведение позавтракать и заказали кофе, но вели себя шумно и агрессивно. Сотрудники заведения не могли успокоить игроков, после чего замечание им сделал один из постоянных клиентов кофейни. В ответ Кокорин и Мамаев бросили в мужчину стулья и избили его.

Mash уточняет, что пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.

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