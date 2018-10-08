Минпромторг готовит заявление по поводу информации об избиении чиновника Кокориным и Мамаевым
Как стало известно «СЭ», Минпромторг готовит официальное заявление по поводу информации
Как стало известно «СЭ», Минпромторг готовит официальное заявление по поводу информации
Заявление будет опубликовано в ближайшее время.
Напомним, по данным Mash, футболисты пришли в заведение позавтракать и заказали кофе, но вели себя шумно и агрессивно. Сотрудники заведения не могли успокоить игроков, после чего замечание им сделал один из постоянных клиентов кофейни. В ответ Кокорин и Мамаев бросили в мужчину стулья и избили его.
Mash уточняет, что пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.