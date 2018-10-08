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18:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Заявление Минпромторга об инциденте с Кокориным и Мамаевым

Представители Минпромторга подтвердили информацию телеграм-канала Mash, согласно которой сегодня в драке пострадал директор департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак.

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Источник: РИА "Новости"

Как утверждает источник, конфликт чиновника произошел с футболистами — нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. В то же время в Минпромторге добавили, что пострадал не только Пак, но генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

— Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России, — отметила руководитель пресс-службы Минпромторга России Залина Корнилова. — Директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь. По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации. (Андрей Сизякин).

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