Заявление Минпромторга об инциденте с Кокориным и Мамаевым
Представители Минпромторга подтвердили информацию
Представители Минпромторга подтвердили информацию
Как утверждает источник, конфликт чиновника произошел с футболистами — нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. В то же время в Минпромторге добавили, что пострадал не только Пак, но генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
— Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России, — отметила руководитель