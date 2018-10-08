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20:02 (мск), источник: Чемпионат.com

В РФС рассказали, будут ли наказаны Кокорин и Мамаев

Вице-президент РФС Сергей Анохин признался, что не может поверить в новость о нападении форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, инцидент произошёл сегодня утром, 8 октября, в одной из кофеен Москвы.

«Контракты игроков сборной и РФС предусматривают очень жёсткие санкции, если нарушается режим и наносится урон имиджу футбола. Кокорин и Мамаев не в сборной и сейчас не имеют к ней никакого отношения. Наша команда ведёт подготовку к ближайшим матчам со Швецией и Турцией в здоровой атмосфере. Не могу представить, чтобы люди, дарившие нам праздник на чемпионате мира, позволили себе подобное», — сказал Анохин в интервью «Чемпионату».

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