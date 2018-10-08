В РФС рассказали, будут ли наказаны Кокорин и Мамаев

«Контракты игроков сборной и РФС предусматривают очень жёсткие санкции, если нарушается режим и наносится урон имиджу футбола. Кокорин и Мамаев не в сборной и сейчас не имеют к ней никакого отношения. Наша команда ведёт подготовку к ближайшим матчам со Швецией и Турцией в здоровой атмосфере. Не могу представить, чтобы люди, дарившие нам праздник на чемпионате мира, позволили себе подобное», — сказал Анохин в интервью «Чемпионату».