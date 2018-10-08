В ФГУП «НАМИ» опровергли информацию, что Кокорин и Мамаев избили Гайсина

«Это всё вранье и фейковая информация. Сергей Владимирович полностью здоров, полчаса назад проводил совещание», — сказал Гармай в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Пучковым.

По данным Mash, инцидент произошёл сегодня утром, 8 октября. Футболисты со своими друзьями пришли в кафе, чтобы позавтракать. Компания Кокорина и Мамаева вела себя шумно, и персонал заведения попросил молодых людей соблюдать правила приличия, однако попытка не увенчалась успехом.