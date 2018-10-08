Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.10
Севилья2
Сельта1
Футбол. Зарубежный
7.10
Эспаньол3
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
7.10
Ворскла0
Арсенал К2
Футбол. Зарубежный
7.10
СПАЛ1
Интер2
Футбол. Зарубежный
7.10
Валенсия1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
7.10
ПСЖ5
Лион0
Все события
Фоторепортажи
11Кто заменит Акинфеева в Лиге чемпионов?
27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
20:03 (мск), источник: Чемпионат.com

В ФГУП «НАМИ» опровергли информацию, что Кокорин и Мамаев избили Гайсина

Заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ» по работе со средствами массовой информации Андрей Гармай опроверг информацию о том, что руководитель учреждения Сергей Гайсин стал жертвой побоев со стороны футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Наверх

«Это всё вранье и фейковая информация. Сергей Владимирович полностью здоров, полчаса назад проводил совещание», — сказал Гармай в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Пучковым.

По данным Mash, инцидент произошёл сегодня утром, 8 октября. Футболисты со своими друзьями пришли в кафе, чтобы позавтракать. Компания Кокорина и Мамаева вела себя шумно, и персонал заведения попросил молодых людей соблюдать правила приличия, однако попытка не увенчалась успехом.

Одним из недовольных оказался постоянный посетитель кафе — чиновник из Минпромторга Денис Пак, который сделал им замечание. Игрокам и их друзьям это не понравилось, и между сторонами разгорелся конфликт. В ходе потасовки в чиновника летели стулья. Также сообщалось, что в драке пострадал Гайсин.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жёны и подруги российских хоккеистов захватили Америку!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Сборная России: без Черышева и Ерохина, но с Головиным
Кокорину и Мамаеву может грозить до двух лет лишения свободы
КХЛ дисквалифицировала защитника «Адмирала» на 15 матчей (видео)
Макгрегор объявил о продолжении войны с Нурмагомедовым
FA расследует сказанные Моуринью слова после матча с «Ньюкаслом»
Татьяна Тарасова продолжит комментировать фигурное катание
Губерниев назвал позорищем драку с участием Кокорина и Мамаева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь