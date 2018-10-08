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8 октября, источник: Газета.Ру

Губерниев назвал позорищем драку с участием Кокорина и Мамаева

Российский телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию об инциденте с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, сообщает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

«Это позорище. За такие поступки должны отвечать, и наказывать нужно очень сурово. Я разговаривал с людьми из Минпромторга, там настроены все очень серьезно. Какой пример они показывают нашим детям? Просто позорище и стыд. Такой футбол нам не нужен.

Фоторепортаж
10 лет дружбы Мамаева и Кокорина

Допускать их до спорта или нет — вопрос правоохранительных тонкостей. Есть заявление в полиции, насколько я знаю, мы ждем официального заявления от Минпромторга. Они уже в интервью говорят о том, что будет усердное разбирательство, и мои источники в министерстве это подтверждают. Избегут ли они наказания — решаем не мы с вами. Есть законы Российской Федерации, но такие люди, как Кокорин и Мамаев, как минимум, не должны играть в сборной России.

Это позор и стыд, особенно после того, что нам подарил чемпионат мира по футболу, — сказал Губерниев.

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