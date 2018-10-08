Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.10
Севилья2
Сельта1
Футбол. Зарубежный
7.10
Эспаньол3
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
7.10
Ворскла0
Арсенал К2
Футбол. Зарубежный
7.10
СПАЛ1
Интер2
Футбол. Зарубежный
7.10
Валенсия1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
7.10
ПСЖ5
Лион0
Все события
Фоторепортажи
12Дебют Еременко в «Спартаке»
8Как российские клубы играли с «Реалом»
8 октября, источник: ТАСС

«Зенит» примет решение по наказанию Кокорина после расследования полиции

МОСКВА, 8 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Зенит» вынесет решение по возможному наказанию нападающего Александра Кокорина после расследования правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Как сообщалось ранее в Telegram-канале Mash, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев избили утром в одном из кафе Москвы чиновника Минпромторга. Пресс-служба министерства позднее сообщила, что в результате потасовки были избиты директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. В ГУ МВД по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по итогам этого конфликта.

«Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. Инцидент является вопиющим», — сообщили в пресс-службе.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб победил, но это пиррова победа
До матча с нами бразильцы смеялись, а после - плакали
Сборная России: без Черышева и Ерохина, но с Головиным
Daily Mail: Еще три девушки обвиняют Роналду в изнасиловании
Хабиб Нурмагомедов встретился с фанатами на стадионе в Каспийске
FA расследует сказанные Моуринью слова после матча с «Ньюкаслом»
Московское «Динамо» впервые в сезоне одержало две победы подряд
Кокорину и Мамаеву может грозить до двух лет лишения свободы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь