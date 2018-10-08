«Зенит» примет решение по наказанию Кокорина после расследования полиции

Как сообщалось ранее в Telegram-канале Mash, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев избили утром в одном из кафе Москвы чиновника Минпромторга. Пресс-служба министерства позднее сообщила, что в результате потасовки были избиты директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. В ГУ МВД по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по итогам этого конфликта.