Шампанское в Монако, гонки на «Бэнтли», драка с Паком. Все грехи Кокорина и Мамаева
И история их дружбы.
И история их дружбы.
Кокорин и Мамаев дружат с детства — несмотря на то, что играли вместе только в сборной России. Александр и Павел должны были появиться на поле в знаменитом матче на Фарерских островах, который молодежная сборная под руководством Игоря Колыванова проиграла 0:1. Но Мамаев (он на три года старше Кокорина) тогда получил первый в карьере вызов в главную сборную, от Гуса Хиддинка.
Еще до того футболисты в своих инстаграмах принялись выкладывать совместные фото.
Во многом
Кокорин — крестный отец дочери Павла и Аланы. Она появилась на свет 5 марта 2014 года. К тому моменту у Мамаевых уже воспитывали сына. Крестной ребенка стала Дарья Валитова, подруга Кокорина (28 сентября 2018-го Алана объявила о расставании с Павлом: «Мы не ссорились. Он просто резко изменился. Все стало не так. Я не хочу разводиться, но, видимо, этого не избежать»).
Оба футболиста — приезжие и проходили через разные академии в разных клубах, но годами жили в Москве и регулярно проводили время вместе. Только в 2013-м Мамаев уехал в «Краснодар» — сначала в аренду, потом насовсем. По слухам, после скандала в Монако 2016 года Сергей Галицкий был готов расстаться с Мамаевым, и Павел мог оказаться в «Зените» — и воссоединиться там с Кокориным.
Прошлый новый год и день рождения Дарьи Валитовой друзья отметили в Сингапуре. Все прошло безобидно: Кокорин с Мамаевым встретились с Рио Фердинандом и диджеем Давидом Гетта (на фото затесался знакомый Кокорина по «Динамо» Балаж Джуджак, слева — младший брат Александра, который причастен к драке в «Кофемании»).
Историй, в которые Кокорин с Мамаевым вляпывались вместе, накопилось порядком. Порой футболисты отличались и по отдельности. Вспоминаем все самое важное.
Кокорин и Мамаев избили чиновника и поиздевались над его азиатской внешностью. Что об этом известно.
Что случилось. В 2012 году Кокорин и Мамаев отправились в отпуск в Майами. И там сделали серию фотографий, после просмотра которых ряд СМИ усомнился в традиционности сексуальной ориентации парней.
Там же Александр с Павлом заглянули к клуб LIV и встретили там рэперов Лил Уэйна и Дрейка. С обилием смайлов Кокорин написал в твиттере, что вместе с Мамаевым он «облил Лил Уэйна шампанским, и была драка».
Реакция. Нежные фото были удалены из социальных сетей футболистов. Сами они сказали, что ездили на отдых со своими любимыми девушками. А фотки — не более чем прикол.
Что случилось. Сразу после бесславного выступления сборной России на Евро-2016 (вылет на групповом этапе) Кокорин и Мамаев решили отдохнуть в Монако. Там они отправились в модный клуб Twiga. Чуть позже появилось видео, на котором футболисты сидят под звуки российского гимна, а официанты проносят мимо огромное количество шампанского.
Реакция. Игроки были показательно отправлены во вторые команды «Зенита» и «Краснодара» соответственно. Первым извинения всем, чьи чувства были задеты, принес Кокорин. Мамаев же сначала заявил, что не собирается извиняться, но потом переступил через себя и попросил прощения. Инцидент был исчерпан.
К слову, владелец клуба, в котором проходило мероприятие с шампанским, оправдал парней. По его словам, ребята просто оказались не в то время не в том месте.
В конце июня Мамаев выложил в инстаграм селфи с дочерью, подписав его так: «Это любовь. Всем мира, добра… Не стоит стараться унизить и оскорбить! А в целом сколько людей, столько и мнений!».
Что случилось. Переходим к сольным выступлениям. Между провальным Евро-2016 и вечеринкой в
Реакция. Емко резюмировал фото Владислав Радимов: «Позорит всю футбольную братию. Все, кто в футбол в этой стране играет, все выглядят
Что случилось. Совершенно безобидная история, но резонанс она вызвала. В начале 2017 года Кокорин выложил в инстаграме фотографию в футболке с изображением известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.
Реакция. Некоторые журналисты сильно оскорбились и принялись критиковать Кокорина и рассказывать всем о том, кто же такой Эскобар. Такую рекламу колумбийцу не сделал даже сериал «Наркос».
Что случилось. В феврале 2017 года Кокорин случайно (по его словам) выехал на встречную полосу Страстном бульваре в Москве. Форвард был за рулем белого Bentley с модным номером К009АА. К слову, на номерах другого авто Кокорина Lamborghini Aventador есть буквы ХАМ, а на Mercedes G63 AMG — ВОР. Одного известного вора — криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) — после его убийства в 2013 году помянул Мамаев (фото с подписью «Вечная память»).
Реакция. Пресса осудила поездку Александра. Суд отобрал права на четыре месяца, хотя защита футболиста просила ограничиться штрафом. Сам Кокорин на заседание не явился.
Что случилось. Сразу после провала сборной России на Кубке Конфедераций в инстаграме Кокорина появилось видео, где он и Артем Дзюба показывают жест, очень похожий на усы.
Реакция. Общественность узнала в жесте не просто усы, а усы Станислава Черчесова — главного тренера сборной России. Футболисты сказали, что это была шутка, и им поверили (на самом деле нет). После того случая и Кокорин, и Дзюба получали — хоть и не сразу — вызовы в сборную.
Что случилось. В конце того же 2017-го Кокорин отправился в Осетию на свадьбу своего друга, полузащитника Алана Чочиева, который сейчас выступает за «Крылья Советов». После торжества в интернете появилось видео, на котором Александр стреляет из пистолета в воздух.
Реакция. Безобидная, на первый взгляд, кавказская традиция вызвала очередную волну возмущения, которая закончилась… ничем.
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Наконец, свежий инцидент — драка в московском кафе «Кофемания» с чиновником Денисом Паком. По словам адвоката, над Паком футболисты издевались «по национальному признаку», а Кокорин ударил его стулом. Пак отправился в больницу, а затем обратился с заявлениям в полицию. Алана Мамаева заявила, что Кокорин с Мамаевым в момент конфликта были пьяны.