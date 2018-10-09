Бывший диктор «Спартака»: Меня отстранили не по-мужски
Макс Орлов, который с 2010 года работал на домашних матчах «Спартака» в качестве диктора, дал эксклюзивное интервью «СЭ», где рассказал о своем отстранении.
Макс Орлов, который с 2010 года работал на домашних матчах «Спартака» в качестве диктора, дал эксклюзивное интервью «СЭ», где рассказал о своем отстранении.
— Давайте начнем с ликбеза для сотрудников «Спартака», писавших заявление на официальном сайте. Вас же не Максим зовут, верно?
— И даже не Макс, а Вова — Владимир. В детстве я быстро бегал, занимался легкой атлетикой. Когда выступал за школу и университет, все мне говорили: «Сделай максимально, сделай «макс». Так устоялось, и когда я пошел работать на радио, взял себе псевдоним. А фамилия потом просто «приклеилась».
— Когда вам объявили, что работать на матчах «Спартака» больше не нужно?
— Все произошло перед стартовым свистком встречи с «Ростовом». Я пришел на игру как обычно, а там был другой диктор. В процессе разбирательства ко мне подошли люди, которые отвечают за «интертеймент» — они, наверное, считают себя начальниками надо мной. Попытались очень нелепо объяснить то, что на матче должен работать не я, а мой сменщик.
— Что именно прозвучало нелепо?
— То, что они говорили. Я сгоряча пытался пересказать в комментариях в Инстаграме одному из подписчиков, когда написал: «как у ЦСКА». Все это казалось полным бредом и было нелогично. Потому что такие вещи решаются в начале сезона, либо обсуждаются с диктором и всеми причастными лицами до игры. Но никак не во время самого матча.
— Как у вас было устроено сотрудничество со «Спартаком»? Вам просто в начале чемпионата говорили, что работаете на всех матчах?
— Да, я — обычный наемный работник, перед сезоном все обговаривалось на словах. И сумма, и формат. Пытался
— Получается, вы отработали почти десять лет, заменив легендарного Валентина Валентинова. Сразу понимали, что будете менять формат?
— Я к Валентинову отношусь с большим уважением, несмотря на то, что он болел за ЦСКА. Но оставаться на одном месте было нельзя. У команды растут амбиции, меняется футбол, формат боления на трибунах, надо этому соответствовать. Я навязывал
— Как происходила подготовка к матчам?
— У меня есть контакты с болельщиками, которые отвечают за поддержку. Я всегда мог позвонить или написать, что было бы правильно или уместно зарядить в той или иной ситуации. Разумеется, в рамках регламента, потому что ему нужно четко следовать. Составы, голы, замены, дополнительное время — это регламент. Все остальное было моей импровизацией, моим творчеством. Сначала я его согласовывал с болельщиками. То, что заходило, обговаривал с руководством, и в итоге это шло в дело. Или не шло. Хотя иногда и без согласований все случалось.
— Например?
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— Песня «Моя Москва» стала фишкой трибун «Спартака». Читал, это вы ее продавливали?
— О, это отдельная история, которая длилась
— Проблема — в третьем куплете?
— Да, где про Киев.
— Получается, спартаковское начальство постоянно опасалось
— Тут руководство действовало правильно, безопасность на стадионе — превыше всего. Любое слово диктора в микрофон может быть воспринято командой соперников очень негативно. Поэтому это нормально — относиться с опаской к
— Нашли золотую середину между провокацией и скукой?
— Да, четко понимал, что делаю и мог пройтись по грани при объявлении команды соперника. Только для того, чтобы трибуны получили заряд. Но я никогда не позволял себе оскорблений. Потому что понимал, что на трибунах 45 тысяч человек. Или 90 если это «Лужники». Большая ответственность. При этом за тобой клуб, который может получить штрафы или другие санкции.
— А были вообще штрафы за это время?
— В «Лужниках» один раз вызывали в полицию под трибуны. Это был самый первый сезон, и я на эмоциях зарядил
— Заявление «Спартака» на сайте оставило больше вопросов, чем ответов.
— А я не знаю. Смотрите, любая несогласованность ведет за собой штрафы, правильно? Никаких штрафов не было
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— Да, здесь все понятно. Это проблема в составлении календаря, РПЛ часто затягивает с этим. А я как живой, семейный человек имею определенные потребности. В августе у меня был пропущен матч: нужно было вывезти семью на море на одну неделю. До последнего дату игру не объявляли. А когда это сделали, у меня уже были путевки на руках.
У меня всегда, повторю, всегда в приоритете футбол. Кроме того, замены происходили и в этом сезоне, и в прошлом, и в позапрошлом. Это было всегда. Я воспитал сменщика, которому доверял, знал, как он работает. И руководство всегда оставалось в курсе моего графика.
— Сменщик сейчас работает вместо вас?
— Да, это он был на двух предыдущих матчах. Но не знаю, может, новый формат подразумевает еще
— Третий пункт заявления на сайте: написано, что вам предлагали вести
— Это все к тому же
— Когда ходили на фанатскую трибуну на игру с «Вильярреалом», общались с болельщиками?
— Конечно. И не только разговаривали — вместе несколько зарядов сделали. Честно говоря, было непривычно на родном стадионе наблюдать за матчем с такого ракурса. Но получилось здорово. Теперь вот задумался, на какую трибуну взять абонемент. Если, конечно, в этот раз мои действия согласует руководство.
— Ходить планируете на все матчи до конца сезона?
— Это моя команда, мой стадион. Я люблю «Спартак» не меньше, чем
— Теоретически можете представить себя диктором другой команды?
— Исключено. Только «Спартак». Может быть, могу вернуться в другие виды спорта, хоккей или гандбол, например. С хоккейным «Спартаком» я расстался без
— Главный памятный момент в карьере — когда толпа хлынула на газон отмечать чемпионство?
— Знаете, у меня была мечта: официально в микрофон крикнуть «Спартак — чемпион!». Неофициально это сделать по понятным причинам невозможно. И когда это случилось, когда прозвучал свисток, когда слева и справа бежала толпа, а двери в подтрибунку передо мной закрывались, я остался на стадионе, чтобы осуществить свою мечту. И прокричал: «Спартак-чемпион!».
— Что было дальше?
— А дальше просто потерялся в толпе. Отнесло
— Какой?
— Был же целый сценарный план награждения, который мы придумали с нашим диджеем. Чествование Карреры в момент, когда «Спартак» одержит победу. Большой перфоманс,
— Есть ли в чемпионстве ваша заслуга?
— Нет, я здесь ни при чем. Абсолютно. Иду параллельно с командой, болельщиками. Просто озвучиваю эмоции, вот и все.
— Но вы заводите трибуны, они добавляют эмоций игрокам. Тут есть связь. Помните, сколько голов в чемпионском сезоне забито на последних минутах?
— Ага, а кричать нельзя! Один раз позволил себе на матче с «Локомотивом» — вне регламента, пытался завести команду. И состоялся очень неприятный разговор с
— Есть
— Не смешная — скорее веселая. Я был в центре поля, объявлял состав «Спартака». Рядом оказался Сальваторе Боккетти, который был запасным, и оставался последним, кто еще не ушел с разминки. Я просто подошел к нему, приобнял и попросил объявить состав вместе. Сальва пытался прочитать мой корявый почерк с исправлениями в сценарии. В итоге я ему кричал в ухо, а он, пытаясь меня понять, транслировал это все в микрофон. Такая вот импровизация.
— Заметил, что рэпер ST, объявлявший составы на «Ростове», перепутал ударение в нескольких фамилиях футболистов гостей. Вы как избегали таких ошибок?
— Это обязательный этикет человека, который берется за микрофон. Не важно, работаешь ты ведущим на мероприятии, на
— Вы — за Карреру?
— (После паузы). Я — за человеческие отношения с тренером. Наверное, есть
— С вами можно было расстаться мирно?
— Да. Достаточно сказать «спасибо», пожать руку и сказать, что в моих услугах больше не нуждаются, объяснив причину. Это больно, но