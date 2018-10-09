Кокорин и Мамаев: что их ждет?
Обозреватель «СЭ» рассказывает о происшествии в московском кафе, где футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев повздорили с чиновником Минпромторга Денисом Паком.
Обозреватель «СЭ» рассказывает о происшествии в московском кафе, где футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев повздорили с чиновником Минпромторга Денисом Паком.
Мои источники говорят о следующем развитии событий: после игры «Зенит» — «Краснодар» (2:1) в Петербурге Кокорин и Мамаев отправились в Москву — Александр в Инстаграме опубликовал пост с хэштегом #10летдружбы. В компании был и брат зенитовца Кирилл, который тоже есть на нашумевшем видео.
Все произошло около 10 утра. Главная загадка — откуда вообще появился стул. Как говорят, стульев на всю компанию не хватило, и Александр подошел к месту, где сидел Денис Пак, и взял тот самый стул.
Ему сделали замечание — в том смысле, что можно было и спросить. Возможно, в ответ на эти слова Кокорин и ударил стулом. Не знаю, что задело больше — то, что его не узнали (в это трудно поверить, но Пак, получавший образование в Петербурге, мог не знать, кто все эти люди во главе с футболистом «Зенита», сдвинувшие несколько столов для большой компании), либо замечание.
Кокорин, ударив стулом, им в итоге завладел, поставив его у столика компании.
Игроки пока никак ситуацию не комментировали. Мамаев, ответив на звонок, говорить далее ничего не стал, а до Кокорина, по моей информации, не все в «Зените» вчера смогли дозвониться.
В «Зените» назвали инцидент «вопиющим». Как говорят, очень жесткую позицию заняли в Минпромторге — вчера и Пак, и его представитель побывали в ОВД «Пресненский», который и будет заниматься обстоятельствами конфликтам в кофейне.
Представитель Пака уже заявил: «Слышал о том, что был еще ряд инцидентов с этой группой лиц» (цитата РЕН-ТВ), а ходатайство будет подано на переквалификацию дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство» (ранее в ГУ МВД заявили о возбуждении дела по статье «Побои»), что может сделать последствия более тяжелыми.
В любом случае, до четверга, пока «Зенит» в отпуске, у Кокорина будет время подумать над тем, как объяснить свое поведение.
По моей информации, в Петербурге рассматривают возможность применения самых жестких санкций по отношению к футболисту. Вплоть до разрыва контракта, условия которого предусматривают наказание по отношению к футболисту за подобные истории.
В «Зените» разъярены и удивлены происшедшим. Разъярены — потому что это больно бьет по клубу, тут все понятно. Что касается удивления — подоплека несколько иная. При Манчини завтраки были обязательными для посещения, при Семаке — по желанию, и за то время, что Александр провел после возвращения в команду, оправившись от травмы, на завтраках он был редким гостем.
А здесь — вероятно, как шутят, и не ложился, так что вставать не пришлось.
У Кокорина по окончании текущего сезона заканчивается контракт, и совсем недавно появились сообщения о том, что форвардом интересуются в турецких клубах. Трюк, в ситуации, когда стороны ведут переговоры о продлении договора с прежним работодателем, дешевый — по моей информации, ни один из турецких клубов не сможет предложить ему условия с годовым доходом около 4 миллионов евро — именно такие деньги игрок зарабатывает в Петербурге.
Кокорин здорово подставил своего представителя — переговоры с «Зенитом» по контракту (а о первом предложении сторона игрока уже знает) будут, возможно, прекращены.
Разрыв контракта? Это было бы слишком простым и довольно эмоциональным решением — ведь футболист тут же окажется на рынке и в январе сможет поехать на сборы с другим российским клубом.
Питерцам вряд ли можно рассчитывать на добровольную солидарность других клубов РПЛ в плане игнорирования сотрудничества с форвардом.
Не секрет, что до ухода в «Зенит» Кокорина предлагали и «Спартаку». Сможет ли отказаться от соблазна получить игрока и «Краснодар», который раньше рассматривал Александра в обмен на Смолова?
Но дело не столько в контракте. Есть ощущение и даже
Просто здесь попался чиновник довольно высокого уровня. И судя по первым шагам представителей Пака, настрой там отнюдь не на то, чтобы спустить на тормозах проделки гопоты из подворотни. И обижаться тут не стоит — никак иначе назвать поведение Кокорина и группы лиц в кафе не получается. Что угодно можно говорить и придумывать, но бить людей нельзя.
У «Зенита» есть, кому договориться и кому защитить своих футболистов, но сейчас это явно не тот случай.