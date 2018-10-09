Мастер спорта России по боксу вызвал Кокорина и Мамаева на ринг

Ранее стало известно, что оба футболиста приняли участие в драке в одной из кофеен в Москве.

— От лица всего боксерского сообщества резко осуждаю инцидент с избиением наших соотечественников в кафе российскими футболистами, — написал Кокоев во «ВКонтакте». — И вызываю печально прославившихся лиц на ринг: посмотрим, как вы будете действовать в честном бою. Выяснять отношения кулаками надо на боксёрском ринге, а в обычной жизни — вести себя по-человечески. Не нападая со стульями на граждан нашей многонациональной федерации из-за расистких предубеждений. Надеюсь Федерация бокса России предоставит нам ринг для этого.