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12:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мастер спорта России по боксу вызвал Кокорина и Мамаева на ринг

Мастер спорта России по боксу, старший тренер сборной Северной Осетии — Алания Казбек Кокоев осудил инцидент, произошедший с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что оба футболиста приняли участие в драке в одной из кофеен в Москве.

— От лица всего боксерского сообщества резко осуждаю инцидент с избиением наших соотечественников в кафе российскими футболистами, — написал Кокоев во «ВКонтакте». — И вызываю печально прославившихся лиц на ринг: посмотрим, как вы будете действовать в честном бою. Выяснять отношения кулаками надо на боксёрском ринге, а в обычной жизни — вести себя по-человечески. Не нападая со стульями на граждан нашей многонациональной федерации из-за расистких предубеждений. Надеюсь Федерация бокса России предоставит нам ринг для этого.

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