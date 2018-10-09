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11:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дебош Кокорина и Мамаева. Что известно прямо сейчас

Как сообщает телеграм-канал Mash, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев напали на одного из посетителей московской кофейни.

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Что случилось

По данным источника, Кокорин и Мамаев пришли в заведение позавтракать и заказали кофе, но вели себя шумно и агрессивно. Сотрудники заведения не могли успокоить игроков, после чего замечание им сделал один из постоянных клиентов кофейни. В ответ Кокорин и Мамаев бросили в мужчину стулья и избили его.

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Mash уточняет, что пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения. Футболисты сломали чиновнику Минпромторга зуб, а также оставили несколько синяков и ушибов. При этом директору департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денису Паку пытался помочь его водитель, но после того, как футболисты с друзьями ушли из кафе. Мужчина зашел в помещение и вызвал для своего руководителя скорую помощь. От госпитализации чиновник отказался и побои снял потом — когда написал заявление.

Реакция Минпромторга

Представители Минпромторга подтвердили информацию телеграм-канала Mash, согласно которой в драке пострадал директор департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак.

— Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России, — отметила руководитель пресс-службы Минпромторга России Залина Корнилова. — Директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь.

По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации.
Залина Корнилова

Реакция ГУВД Москвы

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве опубликовала официальное заявление по инциденту, к которому, предположительно, причастны форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

— По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г. Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои», — говорится в заявлении. — Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов. В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Что говорят в РФС

От лица организации с заявлением выступил вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин.

— Эти два спортсмена в данный момент не в сборной, и сейчас никакого отношения к ней не имеют, — сказал Анохин. — Одного вызывали в ноябре 2017 года, а второй последний раз играл вообще на чемпионате Европы 2016. У нас сейчас идёт сбор, команда готовится к играм со Швецией и Турцией, в коллективе прекрасная, здоровая атмосфера.

Не могу представить, чтобы кто-либо из вызванных сейчас ребят, из тех, кто подарил нам праздник на ЧМ-2018, позволил себе подобное. При этом контракты игроков сборной и РФС предусматривают очень жесткие санкции за нарушение режима, за какой-либо урон имиджу футбола.
Сергей Анохин

Жена Мамаева сообщила, что футболисты были пьяны

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана прокомментировала скандал вокруг ее мужа и форварда «Зенита» Александра Кокорина.

— Они были пьяные, — сообщила Мамаева «СЭ». — Как еще объяснить эту выходку?

— Вы связывались с Павлом по этому поводу? Что сами думаете?

— А что мне думать? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него.

Новые подробности

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Как сообщает телеграм-канал «Мэш», форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев до нападения на чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе избили еще одного человека.

Источник утверждает, что в семь утра футболисты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышли из клуба и отправились на автомобильную стоянку, где принялись пинать стоящие на пути машины. Один из прохожих сделал им замечание, после чего компания повалила его и избила.

По данным Mash, у молодого человека сотрясение мозга, черепно-мозговая травма. На данный момент он находится в реанимации.

Адвокат чиновника — о нападении

Адвокат чиновника Минпромторга Дениса Пака — Геннадий Удудян в интервью «Коммерсантъ FM»:

— Все есть на видео, которое уже распространилось в Сети. Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни, потому что издевательства в отношении моего доверителя основывались на расовых мотивах.

После чего он им сделал замечание и получил удар стулом по голове и несколько ударов по лицу кулаком. Фактически был избит. Возбуждено уголовное дело по статье «побои» в отношении неустановленных лиц. Мой доверитель признан потерпевшим и допрошен в качестве потерпевшего. В настоящее время у моего доверителя сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы.

Адвокат избитого Кокориным и Мамаевым сообщил о заведении уголовного дела
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11:12 (мск)© Ньюстюб
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