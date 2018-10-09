Дебош Кокорина и Мамаева. Что известно прямо сейчас
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Что случилось
По данным источника, Кокорин и Мамаев пришли в заведение позавтракать и заказали кофе, но вели себя шумно и агрессивно. Сотрудники заведения не могли успокоить игроков, после чего замечание им сделал один из постоянных клиентов кофейни. В ответ Кокорин и Мамаев бросили в мужчину стулья и избили его.
Mash уточняет, что пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения. Футболисты сломали чиновнику Минпромторга зуб, а также оставили несколько синяков и ушибов. При этом директору департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денису Паку пытался помочь его водитель, но после того, как футболисты с друзьями ушли из кафе. Мужчина зашел в помещение и вызвал для своего руководителя скорую помощь. От госпитализации чиновник отказался и побои снял потом — когда написал заявление.
Реакция Минпромторга
Представители Минпромторга подтвердили информацию
— Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России, — отметила руководитель
По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации.
Реакция ГУВД Москвы
— По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г. Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои», — говорится в заявлении. — Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов. В настоящее время организован комплекс
Что говорят в РФС
От лица организации с заявлением выступил
— Эти два спортсмена в данный момент не в сборной, и сейчас никакого отношения к ней не имеют, — сказал Анохин. — Одного вызывали в ноябре 2017 года, а второй последний раз играл вообще на чемпионате Европы 2016. У нас сейчас идёт сбор, команда готовится к играм со Швецией и Турцией, в коллективе прекрасная, здоровая атмосфера.
Не могу представить, чтобы
кто-либоиз вызванных сейчас ребят, из тех, кто подарил нам праздник на ЧМ-2018, позволил себе подобное. При этом контракты игроков сборной и РФС предусматривают очень жесткие санкции за нарушение режима, за какой-либоурон имиджу футбола.
Жена Мамаева сообщила, что футболисты были пьяны
Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана прокомментировала скандал вокруг ее мужа и форварда «Зенита» Александра Кокорина.
— Они были пьяные, — сообщила Мамаева «СЭ». — Как еще объяснить эту выходку?
— Вы связывались с Павлом по этому поводу? Что сами думаете?
— А что мне думать? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него.
Новые подробности
Как сообщает
Источник утверждает, что в семь утра футболисты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышли из клуба и отправились на автомобильную стоянку, где принялись пинать стоящие на пути машины. Один из прохожих сделал им замечание, после чего компания повалила его и избила.
По данным Mash, у молодого человека сотрясение мозга,
Адвокат чиновника — о нападении
Адвокат чиновника Минпромторга Дениса Пака — Геннадий Удудян в интервью «Коммерсантъ FM»:
— Все есть на видео, которое уже распространилось в Сети. Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни, потому что издевательства в отношении моего доверителя основывались на расовых мотивах.
После чего он им сделал замечание и получил удар стулом по голове и несколько ударов по лицу кулаком. Фактически был избит. Возбуждено уголовное дело по статье «побои» в отношении неустановленных лиц. Мой доверитель признан потерпевшим и допрошен в качестве потерпевшего. В настоящее время у моего доверителя сотрясение головного мозга, закрытая