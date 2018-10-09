Российские футболисты Кокорин и Мамаев избили белоруса за замечание

Утром во вторник стало известно о скандальном инциденте с участием футболиста «Зенита» Кокорина и футболиста «Краснодара» Мамаева. Пьяные спортсмены в кафе «Кофемания» на Арбате устроили потасовку с федеральными чиновниками — главой департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП НАМИ Сергеем Гайсиным.
На видео, размещенном в соцсетях после инцидента, видно, как спортсмены подходят к столику, за которым сидит мужчина в пиджаке, один из них бьет стулом, второй — наносит удар по лицу. Чиновник получил сотрясение мозга и ушиб левой руки.
Выяснилось, что это было не единственное приключение Кокорина и Мамаева в тот день. До этого они избили прохожего, который призвал их вести себя нормально. «За два часа до нападения на чиновника Минпромторга Кокорин и Мамаев раскроили голову парню из Беларуси. Угадайте, что он сделал? Замечание», — сообщает Mash.
По информации Telegram-канала, компания футболистов вышла из стриптиз-клуба, на их пути оказалась стоянка возле гостиницы «Пекин». Спортсмены начали вести себя неадекватно, пинать ногами машины, облокачиваться на них.
После они повалили подошедшего к ним белоруса и начали избивать всей компанией. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы с черепно-мозговой травмой и находится в реанимации.
Пострадавшему гражданину Беларуси 33 года, он работает водителем, и в момент конфликта ждал ведущую Первого канала Ольгу Ушакову. Журналистка сообщила, что ее водитель обратился с заявлением в полицию.
За инцидент в кафе в отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса РФ «Побои». Наказанием по данной статье могут стать общественные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до двух лет или до двух лет лишения свободы.
Клубы «Зенит» и «Краснодар», в которых числятся футболисты, осудили их поступок и назвали их поведение неприемлемым. Они выразили надежду, что правоохранители разберутся в ситуации. Решение о наказании спортсменов их работодателями будет принято после того, как полиция даст правовую оценку произошедшего.
Супруга Павла Мамаева также извинилась, отметив, что спортсмены были пьяные и ей очень стыдно за поведения мужа.