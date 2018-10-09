Президент ФК «Ростов»: В турнирную таблицу посмотрим весной

— «Ростов» неожиданно уступил «Оренбургу» в домашнем матче…

— У нас нет претензий к ребятам — всё бились и хотели выиграть. В этот раз не получилось. Мы все чувствуем горечь поражения, но это футбол, проигрывать всегда неприятно — потом ходишь расстроенный несколько дней, ничего не поделаешь.

Я после матча зашёл в раздевалку и пожал руку каждому футболисту. Да, мы хотим выигрывать в каждом матче, но все поражения и победы у нас общие. Все игроки, все тренера и вообще все сотрудники клуба очень расстроены. Мы не любим проигрывать и очень болезненно воспринимаем такие моменты. Обидно терять очки, особенно дома. Мы не смотрим в турнирную таблицу, нужно двигаться дальше и набирать очки, а весной посмотрим. Мы довольны тем, как ребята готовятся к играм, какую самоотдачу показывают на поле, какая атмосфера сложилась в коллективе. У нас сплочённая дружная хорошая команда. Это очень важно. Нужно просто работать.

— Во всех интервью вы часто говорите слово «Мы». Мы — это кто?

— Мы — это команда. Это все, кто причастны к «Ростову»: сотрудники офиса, администраторы, врачи, массажисты, сотрудницы базы, которые создают нам уютную атмосферу. Это тренерский штаб и игроки. Мы — это большая семья. Мы — это футбольный клуб «Ростов».

— Прокомментируйте грядущую приватизацию футбольного клуба

— Пока нечего комментировать.

— Что можете сказать о состоянии поля на «Ростов Арене»?

— Если честно, мы ожидали худшего. Повреждения, конечно, есть — их не могло не быть — на поле прошло большое мероприятие, газон получил нагрузку и ещё не успел восстановиться. Повторюсь — мы не против концертов и любых других мероприятий на Арене. Нас волнует только состояние газона. Сейчас перерыв, к следующей домашней игре «Ростова» состояние поля значительно улучшится, агрономы делают всё возможное для этого. Играть можно уже сейчас, хотя качество, конечно, совсем не такое, как было раньше. Нужно время на восстановление.

— Значит, команда продолжит выступать на «Ростов Арене»?

— Да, конечно. Я уже неоднократно говорил, что ФК «Ростов» будет выступать на «Ростов Арене». У нас заявлен резервный стадион — «Олимп-2». Здесь играет наша молодёжная команда, тренируется первая команда, а в будущем, надеюсь, будет играть «Ростов-2».

— Еще до матча с «Оренбургом» заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Петр Серов заявил, что поле не пострадало после концерта…

— Для нас странно, что господин Серов сделал такое заявление. Я не знал, что Пётр Николаевич является экспертом по футбольным полям. Мы были очень удивлены, ведь не было еще экспертизы газона, и игроки еще не тренировались на этом поле после мероприятия.

— И всё-таки, Пётр Серов — председатель совета директоров «Ростова». Это была официальная позиция клуба?

— Нет, это позицияМинспорта (Ростовской области — прим.ред.). В данном случае он её озвучил, как замминистра спорта Ростовской области.