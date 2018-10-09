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12:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Профсоюз футболистов готов оказать юридическую помощь Кокорину и Мамаеву

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов отметил, что готов оказать юридическую помощь нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву в случае их обращений.

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Источник: AFP 2018

Ранее стало известно, что футболисты избили в одном из кафе Москвы чиновника Минпромторга. Пресс-служба Минпромторга позднее сообщила, что в результате потасовки были избиты директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. В ГУ МВД по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по итогам этого конфликта. «Зенит» вынесет решение по возможному наказанию Кокорина после расследования правоохранительных органов.

— За этой ситуацией мы, безусловно, следим. По-моему, санкции от клуба — это не самое страшное, поскольку речь идет о возбуждении уголовного дела, поэтому проблем ребята нажили себя очень немало, — цитирует ТАСС Зотова. — Если им понадобится какая-то помощь от нас, мы всегда готовы помочь, потому что юридическая служба профсоюза не разделяет футболистов. Но на данную ситуацию я смотрю с сожалением: все то, что сделали летом игроки нашей сборной, вернув любовь к футболу и к игрокам, может быть перечеркнуто такими выходками.

Поскольку это уже уголовные дела, а не какие-то споры с клубом. Это уже нефутбольная плоскость, и нужны другие юристы и адвокаты. Но как я уже сказал, мы им всегда готовы помочь, они к нам могут всегда обратиться.

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