Профсоюз футболистов готов оказать юридическую помощь Кокорину и Мамаеву

Источник: AFP 2018

Ранее стало известно, что футболисты избили в одном из кафе Москвы чиновника Минпромторга. Пресс-служба Минпромторга позднее сообщила, что в результате потасовки были избиты директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. В ГУ МВД по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по итогам этого конфликта. «Зенит» вынесет решение по возможному наказанию Кокорина после расследования правоохранительных органов.

— За этой ситуацией мы, безусловно, следим. По-моему, санкции от клуба — это не самое страшное, поскольку речь идет о возбуждении уголовного дела, поэтому проблем ребята нажили себя очень немало, — цитирует ТАСС Зотова. — Если им понадобится какая-то помощь от нас, мы всегда готовы помочь, потому что юридическая служба профсоюза не разделяет футболистов. Но на данную ситуацию я смотрю с сожалением: все то, что сделали летом игроки нашей сборной, вернув любовь к футболу и к игрокам, может быть перечеркнуто такими выходками.