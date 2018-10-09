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12:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» ищет возможность разорвать контракт с Мамаевым

«Краснодар» на своем официальном сайте выступил с обращением по поводу инцидента с полузащитником клуба Павлом Мамаевым.

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Напомним, что футболист вместе с Александром Кокориным и друзьями стал участником избиений двух людей за одно утро. «Краснодар» выразил намерение расстаться с футболистом.

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий.

Первое, что мы можем сделать — это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок).

​В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться", — говорится в сообщении.

Адвокат избитого Кокориным и Мамаевым сообщил о заведении уголовного дела
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11:12 (мск)© Ньюстюб
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