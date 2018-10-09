«Краснодар» ищет возможность разорвать контракт с Мамаевым

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Напомним, что футболист вместе с Александром Кокориным и друзьями стал участником избиений двух людей за одно утро. «Краснодар» выразил намерение расстаться с футболистом.

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий.

Первое, что мы можем сделать — это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок).