«Краснодар» ищет возможность разорвать контракт с Мамаевым
«Краснодар» на своем официальном сайте выступил с обращением по поводу инцидента с полузащитником клуба Павлом Мамаевым.
«Краснодар» на своем официальном сайте выступил с обращением по поводу инцидента с полузащитником клуба Павлом Мамаевым.
Напомним, что футболист вместе с Александром Кокориным и друзьями стал участником избиений двух людей за одно утро. «Краснодар» выразил намерение расстаться с футболистом.
«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий.
Первое, что мы можем сделать — это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок).
В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться", — говорится в сообщении.