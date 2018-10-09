Глава РФС выступил с заявлением по поводу инцидентов с Кокориным и Мамаевым
Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев прокомментировал инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев прокомментировал инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Накануне стало известно, что оба футболиста приняли участие в драке в одной из кофеен в Москве. Сегодня стало известно, что игроки могли стать участниками ещё одного конфликта незадолго до событий в московском кафе.
«Прежде всего хочу сказать, что закон для всех один, виновные понесут заслуженное наказание. Уверен, что МВД проведёт компетентное расследование и установит все обстоятельства произошедшего. Такие случаи бросают тень на наш футбол. РФС, наша сборная старались сделать все, чтобы заслужить уважение и любовь болельщиков. На каждой нашей игре мы видим забитые стадионы, чувствуем поддержку людей. Мы знаем, что сейчас в сборной собраны достойные игроки. Мы очень внимательно подходим к отбору в команду, нам нужны не только отличные спортсмены, но и люди, разделяющие наши ценности. Они любят футбол, настоящие профессионалы, уважают болельщиков, занимаются благотворительностью. При этом члены сборной — живые люди, могут пойти