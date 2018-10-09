Гопники в Gucci. Как главный талант российского футбола превратился в отморозка
Журналист «Советского спорта» рассказывает, как Россия воспитала себе звезду по имени Кокорин.
Журналист «Советского спорта» рассказывает, как Россия воспитала себе звезду по имени Кокорин.
Вчера вся Россия на репите смотрела видео, на котором Александр Кокорин утром в кафе стулом избивает высокопоставленного московского чиновника, а вокруг него вьется свита из лучшего друга Павла Мамаева, младшего брата и
Сегодня утром Россия пробудилась от свежей новости — Кокорин с Мамаевым еще до инцидента в кафе, выходя из
Вас это удивляет? Меня нисколько. Дело даже не в репутации сладкой парочки, бухавшей в
Все, что мы сейчас видим — это несовершеннолетние гопники, которые к своим 30-ти физическим годам, на ментальном уровне остались тинэйджерами с российских задворок. Перефразируя известное высказывание: человека из Валуек можно вытащить, Валуйки из человека — никогда. Выражение не универсальное, но к Кокорину из Валуек с Мамаевым, росшим в
Причина проста. С самых ранних лет пацаны играли в футбол. Ближе к переходному возрасту стало понятно, что у них таланта немерено, что их будущее связано с футболом, что им совершенно не нужно учиться — они и так все получат, пиная мяч. В тот момент, когда шпана это осознала, она остановилась в развитии. Вместо нормального высшего образования — сборы, вместо книг — видеоигры. Это видно по поведению, по лексике, по манерам, по поступкам, по окружению, по всему.
Вы же видите, что на записи драки в кафе Кокорин с Мамаевым тусят с подростками, которым с виду и 18-ти не дашь. не надо кричать про пиво, которым они спаивают подростков, развращая их. Положу руку на сердце, ну кто из нас не пил «девятку» после школы с друзьями? Обратите внимание на возраст. Это уровень общения Кокорина и Мамаева. Взрослым людям с ними не интересно. А им — не интересно со «взрослыми». Они — пацаны с улицы, которые хорошо играют в футбол.
К совершеннолетию у обоих на волне лимита на легионеров, дефицита на талантливых россиян и нефтегазовых денег в футболе ждали многомиллионные контракты. Талантливые гопники с улиц стали в день зарабатывать больше, чем средний россиянин зарабатывает за год. Что это значит? Это значит, что устраивать потасовку в кафе можно в кофте за 120 тысяч рублей, бить ногами по голове водителя на улице можно кроссовками за 40 тысяч рублей — не жалко, если испачкаются, ведь это — повседневная обувка, даже не выходная — там таких целый шкаф.
Еще можно на сотни тысяч покупать шампанское в
Кокорин с Мамаевым — новый тип гопников, одевающихся в Gucci и разъезжающих на Lamborghini. Их появление было неизбежно. Достаточно было хотя бы взглянуть на то, как развивался спорт в США, где выходцы из гетто начали получать огромные деньги, играя в баскетбол и американский футбол. Там тоже были скандалы, побои, поножовщина и даже перестрелки. Так что мы еще отделались малой кровью. Пока. Хотя в воздух
Так всегда бывает, когда необразованные люди получают доступ к ресурсам, дающим им свободу и безнаказанность. В клубе их не наказывают
На общество они класть хотели. С обществом они нигде не пересекаются, ни в ресторанах с ценником от двух тысяч за самый дешевый салат, ни в элитных
Сдается мне, что и сейчас из группы лиц, нанесших человеку тяжкие телесные повреждения, никто в тюрьму не сядет. Да, обоим путь в сборную заказан, но для них это разве наказание, когда вместо нудных сборов с жестким и сварливым усатым тренером, можно развлекаться в
И еще один момент… Учитывая поведение, время, место происшествия и тот факт, что Кокорин с Мамаевым «поправлялись» кофеем, я бы на месте РУСАДА попытался оперативно проверить парней на допинг.