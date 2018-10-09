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15:09 (мск), источник: Советский спорт

Гопники в Gucci. Как главный талант российского футбола превратился в отморозка

Журналист «Советского спорта» рассказывает, как Россия воспитала себе звезду по имени Кокорин.

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Вчера вся Россия на репите смотрела видео, на котором Александр Кокорин утром в кафе стулом избивает высокопоставленного московского чиновника, а вокруг него вьется свита из лучшего друга Павла Мамаева, младшего брата и каких-то малолеток, видимо из числа золотой столичной молодежи.

Сегодня утром Россия пробудилась от свежей новости — Кокорин с Мамаевым еще до инцидента в кафе, выходя из стриптиз-клуба, устроили заварушку прямо на улице, вытащили из-за руля автомобиля человека и избили его толпой, отправив пострадавшего в реанимацию с черепно-мозговой травмой. На их беду человек тоже оказался не простым — гражданин Белоруссии сидел за рулем автомобиля Первого канала — подвозил ведущую.

Вас это удивляет? Меня нисколько. Дело даже не в репутации сладкой парочки, бухавшей в Монте-Карло после позора сборной. Дело в том, что эти парни всегда были такими. И до Монте-Карло, и до «Зенита» с «Краснодаром», и даже до «Динамо» с «Торпедо».

Все, что мы сейчас видим — это несовершеннолетние гопники, которые к своим 30-ти физическим годам, на ментальном уровне остались тинэйджерами с российских задворок. Перефразируя известное высказывание: человека из Валуек можно вытащить, Валуйки из человека — никогда. Выражение не универсальное, но к Кокорину из Валуек с Мамаевым, росшим в гоп-спутнике Москвы 90-х городе Подольске, оно применимо.

Причина проста. С самых ранних лет пацаны играли в футбол. Ближе к переходному возрасту стало понятно, что у них таланта немерено, что их будущее связано с футболом, что им совершенно не нужно учиться — они и так все получат, пиная мяч. В тот момент, когда шпана это осознала, она остановилась в развитии. Вместо нормального высшего образования — сборы, вместо книг — видеоигры. Это видно по поведению, по лексике, по манерам, по поступкам, по окружению, по всему.

Вы же видите, что на записи драки в кафе Кокорин с Мамаевым тусят с подростками, которым с виду и 18-ти не дашь. не надо кричать про пиво, которым они спаивают подростков, развращая их. Положу руку на сердце, ну кто из нас не пил «девятку» после школы с друзьями? Обратите внимание на возраст. Это уровень общения Кокорина и Мамаева. Взрослым людям с ними не интересно. А им — не интересно со «взрослыми». Они — пацаны с улицы, которые хорошо играют в футбол.

К совершеннолетию у обоих на волне лимита на легионеров, дефицита на талантливых россиян и нефтегазовых денег в футболе ждали многомиллионные контракты. Талантливые гопники с улиц стали в день зарабатывать больше, чем средний россиянин зарабатывает за год. Что это значит? Это значит, что устраивать потасовку в кафе можно в кофте за 120 тысяч рублей, бить ногами по голове водителя на улице можно кроссовками за 40 тысяч рублей — не жалко, если испачкаются, ведь это — повседневная обувка, даже не выходная — там таких целый шкаф.

Еще можно на сотни тысяч покупать шампанское в Монте-Карло, летать туда на частных самолетах, тратить десятки миллионов на автомобиль, на котором ты потом будешь выскакивать на встречную полосу там, где этой встречки даже нет — просто на одностороннюю улицу. Как выдумаете, тогда у Кокорина отобрали права? А почему? Правильно думаете!

Кокорин с Мамаевым — новый тип гопников, одевающихся в Gucci и разъезжающих на Lamborghini. Их появление было неизбежно. Достаточно было хотя бы взглянуть на то, как развивался спорт в США, где выходцы из гетто начали получать огромные деньги, играя в баскетбол и американский футбол. Там тоже были скандалы, побои, поножовщина и даже перестрелки. Так что мы еще отделались малой кровью. Пока. Хотя в воздух кое-кто уже стрелял — на свадьбе. Вот только в США это было два десятка лет назад, а у нас — только сейчас.

Так всегда бывает, когда необразованные люди получают доступ к ресурсам, дающим им свободу и безнаказанность. В клубе их не наказывают из-за таланта и лимита на легионеров. Государство их не наказывает потому что, чего уж греха таить, у нас в стране можно откупиться практически от любого наказания. Общество их просто не может наказать — только порицанием — что мертвому припарка.

На общество они класть хотели. С обществом они нигде не пересекаются, ни в ресторанах с ценником от двух тысяч за самый дешевый салат, ни в элитных стриптиз-клубах, ни в пятизвездочных отелях, ни в закрытых коттеджных поселках, ни в частных самолетах, ни в ночных клубах Монако, ни на Мальдивских микроостровах. А когда пересекаются — происходит то, что происходит.

Сдается мне, что и сейчас из группы лиц, нанесших человеку тяжкие телесные повреждения, никто в тюрьму не сядет. Да, обоим путь в сборную заказан, но для них это разве наказание, когда вместо нудных сборов с жестким и сварливым усатым тренером, можно развлекаться в стриптиз-клубах? Для них отлучение от сборной — это только поощрение.

И еще один момент… Учитывая поведение, время, место происшествия и тот факт, что Кокорин с Мамаевым «поправлялись» кофеем, я бы на месте РУСАДА попытался оперативно проверить парней на допинг.

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