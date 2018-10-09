Юрист: Мамаева и Кокорина могут спасти только связи и ошибки в следствии
Практикующий юрист Александр Ластовецкий прокомментировал инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Практикующий юрист Александр Ластовецкий прокомментировал инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Накануне стало известно, что оба футболиста приняли участие в драке в одной из кофеен в Москве. Сегодня появилась информация, что игроки могли стать участниками ещё одного конфликта незадолго до событий в московском кафе.
«Если к первому случаю в кафе и можно отнести признаки статьи ст. 116 УК РФ, то ко второму случаю, произошедшему ранее, не уверен. Пострадавший попал в реанимацию, госпитализирован, полагаю, что по результатам медицинской экспертизы могут быть выявлены признаки статей 111 или 112 УК РФ.
В этой ситуации уже сложно
Сам факт того, что водитель попал в реанимацию, не может повлиять на серьёзность наказания. Но данное обстоятельство говорит нам о том, что степень травм, полученных потерпевшим, очень серьёзные, а это в свою очередь в полной мере повлияет на квалификацию деяния и как следствие на серьёзность возможного наказания.
Полагаю, что два эпизода в соответствии со ст. 17 УК РФ могут быть объединены и виновное лицо по совокупности преступлений понесёт уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи Уголовного кодекса.
Что касается нынешнего местоположения футболистов, то взятие под стражу — это одна из мер пресечения, установленных ст. 98 УПК РФ. Нужно отметить, что избрание меры пресечения в отношении подозреваемого — довольно исключительная мера, при избрании которой необходимо учитывать множество обстоятельств, да и потом с момента избрания меры пресечения органы внутренних дел будут обязаны предъявить подозреваемому обвинение в течении 10 суток. Не уверен, что в данном случае им хотелось бы торопиться", — сказал Ластовецкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.