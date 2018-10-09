Юрист: Мамаева и Кокорина могут спасти только связи и ошибки в следствии

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Накануне стало известно, что оба футболиста приняли участие в драке в одной из кофеен в Москве. Сегодня появилась информация, что игроки могли стать участниками ещё одного конфликта незадолго до событий в московском кафе.

«Если к первому случаю в кафе и можно отнести признаки статьи ст. 116 УК РФ, то ко второму случаю, произошедшему ранее, не уверен. Пострадавший попал в реанимацию, госпитализирован, полагаю, что по результатам медицинской экспертизы могут быть выявлены признаки статей 111 или 112 УК РФ.

В этой ситуации уже сложно что-то изменить, но теоретически Александра Кокорина и Павла Мамаева могут спасти несколько вещей: личные связи и ошибки со стороны следственных органов. Надеюсь, никаких ошибок не будет, и связи Кокорину с Мамаевым не помогут.

Сам факт того, что водитель попал в реанимацию, не может повлиять на серьёзность наказания. Но данное обстоятельство говорит нам о том, что степень травм, полученных потерпевшим, очень серьёзные, а это в свою очередь в полной мере повлияет на квалификацию деяния и как следствие на серьёзность возможного наказания.