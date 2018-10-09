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16:14 (мск), источник: ТАСС

Юрист: «Краснодар» не сможет разорвать контракт с Мамаевым по ТК РФ

МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Краснодар» не имеет оснований для расторжения контракта с полузащитником Павлом Мамаевым в одностороннем порядке в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

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Во вторник «Краснодар» опубликовал заявление, в котором сообщил, что изучает возможность разрыва контракта с футболистом.

«Прямых оснований для расторжения контракта со спортсменом в соответствии со статьей 81 Трудового кодекса в одностороннем порядке со стороны работодателя в данный момент не усматривается. Эта статья предусматривает исчерпывающий перечень оснований для увольнения работника, и поскольку действия спортсменов осуществлялись за рамками трудовой деятельности, напрямую под эту статью они не подпадают, — сказал Алексеев. — Но с учетом всех обстоятельств будут рассматриваться текст самого трудового договора и непосредственно факты правонарушения — насколько они могут подпадать под нарушения Трудового кодекса».

Трудовые отношения могут быть расторгнуты на основании пунктов действующего договора, считает юрист. «Здесь еще вопрос и спортивной этики, хотя инцидент был не на спортивной площадке. Спортсмен такого уровня — это публичный человек, его поведение в силу авторитета является образцом поведения, и он компрометирует не только свой клуб, но и футбольное движение», — подчеркнул он.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео с камер видеонаблюдения одного из московских кафе, на котором видно, как Мамаев и нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин нападают на посетителей. Позднее выяснилось, что в результате инцидента пострадали чиновники Минпромторга и ФГУП «НАМИ». В ГУ МВД по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по итогам конфликта.

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