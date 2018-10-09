Юрист: «Краснодар» не сможет разорвать контракт с Мамаевым по ТК РФ

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Во вторник «Краснодар» опубликовал заявление, в котором сообщил, что изучает возможность разрыва контракта с футболистом.

«Прямых оснований для расторжения контракта со спортсменом в соответствии со статьей 81 Трудового кодекса в одностороннем порядке со стороны работодателя в данный момент не усматривается. Эта статья предусматривает исчерпывающий перечень оснований для увольнения работника, и поскольку действия спортсменов осуществлялись за рамками трудовой деятельности, напрямую под эту статью они не подпадают, — сказал Алексеев. — Но с учетом всех обстоятельств будут рассматриваться текст самого трудового договора и непосредственно факты правонарушения — насколько они могут подпадать под нарушения Трудового кодекса».

Трудовые отношения могут быть расторгнуты на основании пунктов действующего договора, считает юрист. «Здесь еще вопрос и спортивной этики, хотя инцидент был не на спортивной площадке. Спортсмен такого уровня — это публичный человек, его поведение в силу авторитета является образцом поведения, и он компрометирует не только свой клуб, но и футбольное движение», — подчеркнул он.