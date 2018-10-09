Трое специалистов из Черногории вошли в тренерский штаб Божовича

Как отмечается, помогать Божовичу будут ассистенты Войо Чалов и Милорад Байович, а тренером по физподготовке самарской команды назначен Саша Петрович. К своим обязанностям специалисты приступят с 10 октября, когда «Крылья Советов» начнут подготовку к матчу 11-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала».
Божович возглавил «Крылья Советов» 5 октября, сменив на посту главного тренера команды Андрея Тихонова. Под руководством черногорца самарская команда обыграла московское «Динамо» в матче 10-го тура чемпионата России со счетом 1:0.
Чалов работает с Божовичем с 2008 года, когда специалист был главным тренером пермского «Амкара». Петрович входил в штаб Божовича в тульском «Арсенале» и белградской «Црвене Звезде», Байович был ассистентом Миодрага в «Ростове» и «Локомотиве».