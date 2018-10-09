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14:50 (мск), источник: Ведомости

Полиция вызвала на допрос Кокорина и Мамаева после драки в центре Москвы

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вызваны на допрос в столичную полицию, рассказал «Ведомостям» источник в полиции. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщили Telegram-канал Mash, телеканал РЕН ТВ и информационное агентство «Интерфакс». Футболисты будут допрошены в ближайшее время, уточнил источник «Ведомостей».

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С представителем ГУ МВД по Москве «Ведомостям» связаться не удалось.

По информации источника «Интерфакса», Мамаеву и Кокорину направлены повестки о вызове на допрос в отдел МВД «Пресненский». В какой именно день из вызывают на допрос, источник агентства не уточнил. Если футболисты не явятся на допрос, то их доставят на следственные действия принудительно, добавил источник «Интерфакса».

Кокорина и Мамаева подозревают в избиении водителя телеведущей «Первого канала», а также в нанесении побоев руководителю департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денису Паку и гендиректору ФГУП «НАМИ» (разработчик и производитель президентского лимузина Aurus) Сергею Гайсину в одном из столичных кафе. Telegram-канал Mash 8 октября опубликовал видео, на котором видно, как человек, похожий на Кокорина, бьет по голове стулом посетителя кафе и, улыбаясь, возвращается к столику со своей компанией.

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Минпромторг в понедельник вечером подтвердил, что Пак и Гайсин были доставлены в больницу после инцидента в кафе. Пострадавшие подали заявление в полицию.

«Московский комсомолец» в понедельник сообщил, что компания из пяти человек утром 8 октября избила водителя автомобиля Mercedes возле гостиницы «Пекин» после того, как он сделал им замечание из-за хулиганский действий на проезжей части. Молодые люди после замечания вытащили шофера из автомобиля. Ему сломали нос, нанесли черепно-мозговую травму.

По факту избиения водителя Mercedes полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои». Об этом говорится на сайте ведомства. По факту избиения Пака и Гайсина будет возбуждено уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести», сообщил источник «Интерфакса».

Оба дела по факту побоев, в которых подозреваются Мамаев и Кокорин, ведет следственное управление УВД ЦАО ГУ МВД по Москве, сообщил источник «Ведомостей» в полиции. По его словам, вероятно, после допроса дела объединят.

Ранее футбольный клуб «Краснодар», принадлежащий миллиардеру Сергею Галицкому, объявил о намерении разорвать контракт с Мамаевым из-за его участия в драках.

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео, — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий», — говорится в заявлении клуба. На футболиста в ближайшее время будут наложены максимальные санкции, предусмотренные контрактом — штраф и отстранение от тренировок с основным составом команды.

В свою очередь футбольный клуб «Зенит» заявил, что говорить о наказании Кокрина со стороны клуба пока рано.

«Зенит» ждет правовой оценки драки соответствующих органов драки. «Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство “Зенита” и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования», — говорится в заявлении клуба. Произошедшее «вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение», отмечается в сообщении «Зенита».

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