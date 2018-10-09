Полиция вызвала на допрос Кокорина и Мамаева после драки в центре Москвы
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вызваны на допрос в столичную полицию, рассказал «Ведомостям» источник в полиции. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщили
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вызваны на допрос в столичную полицию, рассказал «Ведомостям» источник в полиции. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщили
С представителем ГУ МВД по Москве «Ведомостям» связаться не удалось.
По информации источника «Интерфакса», Мамаеву и Кокорину направлены повестки о вызове на допрос в отдел МВД «Пресненский». В какой именно день из вызывают на допрос, источник агентства не уточнил. Если футболисты не явятся на допрос, то их доставят на следственные действия принудительно, добавил источник «Интерфакса».
Кокорина и Мамаева подозревают в избиении водителя телеведущей «Первого канала», а также в нанесении побоев руководителю департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денису Паку и гендиректору ФГУП «НАМИ» (разработчик и производитель президентского лимузина Aurus) Сергею Гайсину в одном из столичных кафе.
Минпромторг в понедельник вечером подтвердил, что Пак и Гайсин были доставлены в больницу после инцидента в кафе. Пострадавшие подали заявление в полицию.
«Московский комсомолец» в понедельник сообщил, что компания из пяти человек утром 8 октября избила водителя автомобиля Mercedes возле гостиницы «Пекин» после того, как он сделал им замечание
По факту избиения водителя Mercedes полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои». Об этом говорится на сайте ведомства. По факту избиения Пака и Гайсина будет возбуждено уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести», сообщил источник «Интерфакса».
Оба дела по факту побоев, в которых подозреваются Мамаев и Кокорин, ведет следственное управление УВД ЦАО ГУ МВД по Москве, сообщил источник «Ведомостей» в полиции. По его словам, вероятно, после допроса дела объединят.
«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео, — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий», — говорится в заявлении клуба. На футболиста в ближайшее время будут наложены максимальные санкции, предусмотренные контрактом — штраф и отстранение от тренировок с основным составом команды.
«Зенит» ждет правовой оценки драки соответствующих органов драки. «Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство “Зенита” и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования», — говорится в заявлении клуба. Произошедшее «вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение», отмечается в сообщении «Зенита».