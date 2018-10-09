Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.10
ПСЖ5
Лион0
Футбол. Сборные
10.10
Индонезия
Мьянма
Футбол. Кубок России
10.10
Тюмень
ЦСКА
Футбол. Сборные
10.10
Албания
Иордания
Футбол. Сборные
10.10
Италия
Украина
Футбол. Сборные
11.10
Бахрейн
Сирия
Все события
Фоторепортажи
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
14Гол Роналду, поражения «Реала» и «Баварии» и другие события выходных
16:26 (мск), источник: Р-Спорт

Российская премьер-лига осудила «хулиганское поведение» Кокорина и Мамаева

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российская премьер-лига (РПЛ) решительно осудила хулиганское поведение нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые стали участниками драки в одном из кафе в Москве.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева Российская премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение. Этот поступок бросает тень не только на славные имена футбольных клубов “Зенит” и “Краснодар”, но и на весь российский футбол», — говорится в заявлении РПЛ, текст которой приводит пресс-служба организации.

«Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что, по данным пресс-службы Минпромторга, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин пострадали в инциденте в Москве. В свою очередь Telegram-каналы сообщили, что Кокорин и Мамаев якобы избили Пака в московском кафе, когда тот сделал им замечание.

По версии следствия, в одном из столичных кафе произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что в заявлении пострадавшей в конфликте стороны указаны фамилии Мамаева и Кокорина.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Что ждёт Кокорина и Мамаева после драки в центре Москвы
Ослепительные девушки из UFC, очутившиеся в центре скандала в Лас-Вегасе
Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала
Шампанское и драка с Паком. Все грехи Кокорина и Мамаева
Кто на самом деле виноват в страшной травме форварда «Трактора»
Безумная встреча Хабиба в Дагестане. Фаны прорывались к чемпиону
«Краснодар» обратился в РФС, чтобы разорвать контракт с Мамаевым
«Зенит» разочарован поведением Кокорина и накажет футболиста
Вы не узнаете «Арсенал». Эмери изменил все
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь