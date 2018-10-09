Российская премьер-лига осудила «хулиганское поведение» Кокорина и Мамаева
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российская
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российская
«После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева Российская
«Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» — следует из сообщения.
Ранее сообщалось, что, по данным
По версии следствия, в одном из столичных кафе произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что в заявлении пострадавшей в конфликте стороны указаны фамилии Мамаева и Кокорина.