Российская премьер-лига осудила «хулиганское поведение» Кокорина и Мамаева

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«После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева Российская премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение. Этот поступок бросает тень не только на славные имена футбольных клубов “Зенит” и “Краснодар”, но и на весь российский футбол», — говорится в заявлении РПЛ, текст которой приводит пресс-служба организации.

«Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что, по данным пресс-службы Минпромторга, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин пострадали в инциденте в Москве. В свою очередь Telegram-каналы сообщили, что Кокорин и Мамаев якобы избили Пака в московском кафе, когда тот сделал им замечание.