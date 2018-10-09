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16:31 (мск), источник: ТАСС

Матч РПЛ «Анжи» — ЦСКА не будет перенесен из Каспийска в Москву

ТАСС, 9 октября. Матч 11-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским «Анжи» и московским ЦСКА пройдет в Каспийске. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Ранее генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил ТАСС, что клуб обратился к ЦСКА с просьбой перенести матч из Каспийска в Москву в связи с тем, что у команды, которая сейчас находится в Подольске, нет лишних средств на перелет.

«В связи с появившимися многочисленными публикациями в СМИ, Российская премьер-лига сообщает, что все матчи 11-го тура РПЛ, в том числе игра “Анжи” — ЦСКА, состоятся в соответствии с утвержденным ранее календарем турнира. За всеми новостями РПЛ следите на официальном сайте лиги», — говорится в сообщении.

Встреча «Анжи» — ЦСКА запланирована на 19 октября. Домашний стадион махачкалинского клуба «Анжи-Арена» находится в Каспийске.

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