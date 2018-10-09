Матч РПЛ «Анжи» — ЦСКА не будет перенесен из Каспийска в Москву

Ранее генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил ТАСС, что клуб обратился к ЦСКА с просьбой перенести матч из Каспийска в Москву в связи с тем, что у команды, которая сейчас находится в Подольске, нет лишних средств на перелет.